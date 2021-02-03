苗栗縣造橋鄉事業廢棄物掩埋場申設案遭地方強烈反抗，去年底苗栗縣政府核准試運轉，居民多次抗議要求縣府撤銷。3日苗栗縣議會專案小組召開坤輿公司興建廢棄物掩埋場試營運說明會並到現場會勘，環保局強調，業者補正聯外道路缺失，依法核准90日試運轉計畫。

3日苗栗縣議會專案小組邀集縣府環保局、工商發展處等單位列席，要求說明造橋坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉計畫。造橋鄉民代表古育誌指出，試運轉計畫允許55家工廠共8200多噸進場，其中苗栗只有2家，廢棄物一旦掩埋對環境與土地的傷害就是一輩子的事，造成的汙染也無法挽回。

現場許多議員直指聯外道路爭議不斷，質疑試運轉計畫合法性。縣府環保局長陳華盛回應，去年3月因聯外道路無法取得現有道路認定，因此駁回申請，直到12月業者取得現有巷道說明，提出土地主管機關認定聯外道路為現有巷道可供公眾通行函件，補正缺失，因此核准試運轉計畫。

工商處建管科長顏哲青說明，當地有丙種建築申請，指定建築線的現有巷道認定，若要成為掩埋場聯外道路，尚需釐清，應依照各目的機關依據相關法令檢核。

此外，鄉親也反映掩埋場充滿汙染疑慮，影響灌溉用水的大潭水源，禍害子孫。陳華盛說明，排水部分汙水處理廠為三級處理設施，每日300頓流量反送掩埋場，並且能隨時監測掌握地下汙染，但若下大雨，廢水經三級處理後沿台1線旁水溝排進中港溪，原則上不會汙染到大潭水質。

(中時 )