比特幣在特斯拉大買15億美元帶動下，價格衝破45000美元。（美聯社）

特斯拉周一（8日）宣布已買進15億美元（約台幣425億元）比特幣（bitcoin），消息激勵比特幣衝破45000美元創下歷史新高。儘管特斯拉表示，大手筆買進比特幣是為了讓其持有資產組合更多元化，並使公司現金部位獲得最大報酬；但專家認為，投資人將持有比特幣視為特斯拉整體估值的一部分，有助於吸引更多買盤拉抬特斯拉股價。

特斯拉執行長馬斯克在推特上相當活躍，只要他在推文中提到相關公司，就會帶動該公司股價暴漲，近期他在推特發文，對包括比特幣和狗狗幣（dogecoin）等虛擬貨幣抱持正面看法，結果投資人瘋狂搶進，外界認為馬斯克是近期加密貨幣飆漲背後的重要推手。

據特斯拉向美國證券交易委員會（SEC）申報資料顯示，該公司購買15億美元比特幣，大手筆買進的目的是讓其持有資產組合更多元化，使現金部位的報酬率最大化。不過，特斯拉也在申報文件中警告投資人，比特幣價格走勢具有劇烈波動的特性。

除了購買比特幣外，特斯拉也計畫開始接受客戶以比特幣買車，可望成為第一家接受比特幣付款的大型汽車製造商。

安聯首席經濟顧問El-Erian表示，特斯拉投資比特幣對投資人來說將是遊戲改變者。在馬斯克的認同參與之下，有助於比特幣成為真正貨幣的地位合法化，並給投資者很大的鼓舞作用。

Wedbush分析師Dan Ives認為，投資比特幣對於特斯拉而言可能是利多。他說，投資人將開始評估特斯拉對比特幣等加密貨幣的投資，可望帶動更多買盤投資特斯拉，市場也會關注是否會有其他企業跟進。

Microstrategy執行長Michael Saylor指出，跟穩定貶值的資產相比，一些公司更願意擁有高波動性的升值資產，因此財務主管紛紛將公司帳上的美元換成比特幣。Saylor透露，他在2個月前向馬斯克建議買進比特幣。

(中時新聞網)