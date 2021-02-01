高雄市長陳其邁（右）1日到大寮區關懷獨居長輩，他送紅包給伍姓奶奶。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁1日到大寮區探訪獨居長輩，對於空汙問題，他說，對於電廠與汽電共生廠的未來排放標準，會採取更嚴格的排放標準，來強制大型固定汙染源，必須採取具體改善策略。

陳其邁表示，他上任以來就要求，興達電廠有4座燃煤機組，從原來的停2降2，降2部分是65％。他要求降至50％以下。至於減煤日，也增加4月與9月，要求減煤量要根據空氣狀況，最高降30％。

他說，在固定汙染源部分，總共有744家列管有鍋爐廠商，本來在2022年77月完成 提早到去年底就完成。

高雄市長陳其邁1日關心興達電廠的燃煤機組排放量。（本報資料照片）

陳其邁指出，希望電廠與汽電共生廠，在3年兩階段，就要達到減排標準，至少增加50個％，解決冬季汙染的部分。

至於關心獨居長輩方面，陳其邁得知伍姓奶奶的腿腳不適，他還幫奶奶檢查腿腳的狀況。有媒體看到長輩眼角泛淚，陳其邁在幫奶奶擦拭後，他說，是流「目油」啦，不是流眼淚。

(中時 )