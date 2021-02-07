台中市環保局每年都舉行春節淨爐法會。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真

農曆春節又是重要祭拜、傳統節慶，近日空氣品質差，燒金銀紙錢恐又成為汙染源。台中市府環保局7日表示，中市自101年起推動「紙錢集中燒」政策，鼓勵市民將紙錢交由各區清潔隊載送至有空污防制設備的焚化爐集中處理，其中2016年至2020年，每年集中收運平均達3000噸，數量全國最多，呼籲民眾支持環保祭祀。

台灣西半部連日來擴散差空氣品質不良，根據環保署空氣品質監測網，7日西半部有20測站空氣品質達「紅色警示」等級，嚴重空污恐將延續到春節年前，春節是傳統重要節慶，祭祖拜廟、傳統節慶活動很多，空品恐雪上加霜。

台中市環保局長陳宏益表示，為兼顧空品與宗教信仰，市府鼓勵民眾將紙錢統一收運，由清潔隊送至設有完善空污防制設備的焚化爐集中處理，減少因焚燒金銀紙而造成空氣汙染。

陳宏益指出，市府積極跨局處合作推動環保防空汙，環保局與民政局合推「四少一功德」及「以米代金」等多元環保政策，去年更進一步與四大超商合作建置「以功代金」，不但透過捐款助弱勢，也可減少焚燒金紙。此外，農業局也與在地農會合作推動「以花代香」，多家廟宇共同響應，除照顧在地花農，也讓台中空氣品質更清新。

環保局指出，為鼓勵民眾紙錢集中燒，市府尊重傳統習俗，每年於春節、清明節及中元節舉行淨爐法會，由法師在焚化廠進行淨爐祈福儀式，呼籲民眾及寺廟祭祀神明及祖先，能夠多採用鮮花素果及徒手祭拜等方式，響應環保。

(中時 )