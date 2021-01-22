「身障專用帆船聯合捐贈典禮」今天在台北市社子島頭公園的放船碼頭舉行，現場由須藤正和、台北市明德扶輪社及台北海洋科技大學聯合捐贈4艘身障專用帆船給中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會，並由協會理事長張思敏代表接受致贈。

這4艘身障專用帆船事實上是台裔日籍的須藤正和所有，須藤曾是日本身障帆船國家代表隊員，參加過帕運帆船賽等賽事，在2004年雅典帕運期間結識了現任中華民國輪椅夢公園推動聯盟執行長陳國嘉與夫人呂嘉儀，並允諾協助台灣推展身障帆船運動。

期間須藤邀請呂嘉儀組團至日本別府身障帆船基地參觀，經過多年的努力之下，終於在去年底將其所有的4艘身障帆船，從日本運回台灣贈送給身心障礙者休閒運動推廣協會，規劃身障帆船的推廣活動。

張思敏表示，身心障礙者本應享有運動的平等權利，協會多年來透過推動「輪椅夢公園」的設置來推廣各種身心障礙者的運動與休閒，也成功獲得各縣市政府的支持；在水域活動方面也積極舉辦獨木舟、立槳的體驗，未來更會與海洋科技大學規劃帆船、滑水等活動，讓身心障礙者擁有更寬廣的運動生活；而除了台北之外，正與新北福隆、台南安平、大鵬灣等水域單位展開合作計畫，積極開發身障者的水域活動。

台北市明德扶輪社則表示，身心障礙者從事水域活動比陸上活動更顯不易， 這次很榮幸獲邀餐與全國第一次的身障帆船下水活動，希望未來可以有更加蓬勃的水域活動，也藉由此活動，呼籲社會上對於身心障礙者的生活重建，不僅及於表層的救濟；更應該引導身障者從心理改變自己是弱勢者的想法，進而積極生活，藉由社會關懷創造1+1的雙贏人生，甚至有能力回饋社會。

(中時 )