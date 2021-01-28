教育部國教署主辦的「全國聽覺障礙國民國語文競賽」經過區賽及決賽成績公佈，二信國中部七年級廖延鑫同學勇奪書法組全國第二名，表現出色，消息傳回學校，師生都為他感到開心，以他的表現為榮。

二信表示，國中部廖延鑫兩耳均為100分貝以上(屬極重度聽損)，一歲四個月才戴上助聽器，並接受聽語治療，一年後終於開口說單字，上了小學，左右耳陸續植入電子耳，雖然能聽能說，但因大環境中充斥著各種噪音，聽的能力還是有限，學習上相對也比較吃力，但他憑著自己的毅力與勇氣，不畏學習的困境，突破學習障礙，在今年的聽障國語文競賽書法類奪得全國第二名，令人佩服與感動。

二信指出，廖延鑫小學就讀猴硐國小，師長就發現這個孩子字寫得很工整，也很喜歡寫字，小學四年級就鼓勵他加入書法社，他非常勤於練字，練出興趣與自信，雖然先天條件上有所不足，但他在各方面都很樂觀也很努力，也因為自己的態度讓師生都以他為榮，獲知自己拿到全國書法第二名的殊榮，回想所經過的種種過程，雖然辛苦但也覺得很欣慰。

廖延鑫表示，從他懂事以後，他就知道自己學習比一般人辛苦，但他坦然面對自己的處境，只要老師教的東西，他都會反覆的練習，一直到自己滿意，小學四年級老師就發現他寫字工整，讓他參加書法社，後來又遇到現在的書法老師吳麗琴，讓他更愛上寫書法，他覺得寫書法可以讓自己的心情放輕鬆，穩定自己的心情，而且每次寫完書法或得獎時，老師都會說：「你很厲害」，讓他更充滿自信心一直學下去。

指導老師吳麗琴表示，延鑫學習書法是從唐朝歐陽詢九成宮楷體學起，開始指導他時已發現延鑫具有臨帖的基本功，且發現他書法天份極好，書寫時的專注力也比同年齡的學童更穩定，重要的是他非常喜歡寫，他不怕苦樂於學，所以才能穩定成長，榮獲今年聽障國語文競賽書法類全國第二名的殊榮，身為指導老師以他的表現為榮，也很榮幸有機會指導到這樣的學生。

廖延鑫母親陳麗香表示，家中有聽損兒的孩子，不僅父母辛苦孩子更辛苦，但是一路走來他們很幸運，無論是醫生、語言老師、學校師長、同學都是提供很多方面的協助，孩子也很努力，會把孩子送到二信是因為相信二信教學的熱情，只要肯學一定可以學得很多，媽媽只要做到一件事就是「真心陪伴」，因為孩子很主動讀書，連洗澡時都利用便利貼背英文，看到孩子的努力及學習成就，身為媽媽的也只有感恩與欣慰。

(中時 )