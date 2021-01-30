新冠肺炎疫情影響，南投縣中小學聯合運動會競賽日期、場地都分散舉行，其中，田徑項目30日在縣立體育場、三和游泳池等場地舉行；31日還有各種單項競賽，歡迎大家到體育場為選手加油鼓勵。

南投縣中小學聯合運動會，因為時間錯開，賽事在1月陸續舉行，場地也分散到各鄉鎮市；國小至高中的優秀體育選手較勁，透過運動競賽，讓選手們相互切磋、學習，提升運動競技實力，此次運動會將選拔縣內運動菁英，代表南投縣參加全國中等學校運動會，爭取最高榮譽。

競賽成績出爐，各項競賽冠軍及成績如下：高男110公尺跨欄普台高中游翔全，成績18秒66；高男3000MSC跨欄草屯商工劉育豪，成績13分59秒；高男400M暨大附中蔡宇倫，成績52秒07；高女100M南投高中李姿君，成績12秒87；高女1500M南投高中林書鈺，成績7分21秒02；高女400M南投高中王少榛，成績67秒55；高女擲標槍南投高商許家文，成績27公尺26。

國男110MHR三光國中李侑勳，成績19秒25；國男擲鏈球南投國中梁博皓，成績35公尺82；國女100MHR南投國中廖彩伶，成績19秒38；國女1500M水里國中田瑋晴，成績6分33秒16；國女擲標槍名間國中彭家盈，成績28公尺55；

小男壘球擲遠營盤國小李祐榕，成績66公尺53；小女推鉛球埔里國小劉以晴，成績9公尺40。小女100M南投國小陳容嫺，成績14秒21。小男跳高光華國小林于宸，成績1公尺40。

(中時 )