台南市中信金融管理學院首辦「中信金融管理學院盃全國橋藝錦標賽」，來自全台老中青3代共300名橋藝好手聚集一堂切磋牌技，校長施光訓承諾未來將規畫橋藝發展的專業訓練環境。

中金院首度舉辦橋牌賽，開幕典禮請來雅運金牌國手吳樹榮、中華民國橋藝協會理事長吳清亮等橋藝界人物齊聚，來自全台60支隊伍共300人參賽，包括公開組10隊，學生合約橋牌9隊、學生迷你橋牌42隊，參賽年齡層從9歲到75歲，甚至有來自國際學校的外籍學生參賽。

台南市中信金融管理學院首辦「中信金融管理學院盃全國橋藝錦標賽」，來自全台老中青3代共300名橋藝好手聚集一堂切磋牌技。（中信金融管理學院提供／程炳璋台南傳真）

決賽最終成績公開組由「宏儒隊」奪冠；小猴子橋藝教室的「最佳牌檔」及「暗黑巴洛克」，分別拿下U15組及U21組冠軍；高中組冠軍為苗栗縣「FearLess隊」，國中組為高雄市陽明國小「陽明五虎將」，國小甲組（5~6年級）及乙組（1~4年級）則是苗栗公館國小由賴來汶老師指導的「牌水溝隊」及「噴火龍隊」勇奪雙冠。

施光訓表示，中金院三年前就成立「橋牌社」推廣橋藝運動，去年組建「橋牌隊」，並接下「全國高國中小教育盃橋藝賽」的承辦權，透過比賽，發掘未來橋藝新星，推廣橋藝運動發展，期待未來有更多新血加入，推廣發揚橋藝文化。

(中時 )