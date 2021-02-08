董姓男子開設IG帳號，使用女性大頭貼裝扮「私密處保養顧問」，以「姊姊」身份誆騙年輕少女，可介紹網拍工作。嘉義一名15歲少女上當，傳送脫衣到全裸的影片給董男，事後驚覺遭騙報案。嘉義地院日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，判董男3年7個月有期徒刑，可上訴。董男另與少女及少女家人和解，賠償40萬元。

根據判決書，董男2018年11月間，持自己的手機號碼辦了一個匿名「烏瑪_萱」的IG帳號，大頭貼使用女性照片，自介欄位中表示其為私密處保養行銷顧問、網拍代理、賺錢方法多多可來詢問、女孩秘密女孩話題等。

其中一名15歲少女誤信上當後，依董男要求拍下了自己穿制服脫衣至全裸、再穿上內褲的影片，以IG私訊傳送給「烏瑪_萱」，董男一拿到手隨即儲存，甚至還備存在自己LINE的記事本中。小云事後驚覺有異，擔心私密影片會被外流，趕緊至警局報案。

董男向警方坦承，有9名女子上當受騙，表示自己最初真的是想徵選內衣女模，但後來就起色心，開始以此手法獲得少女私密影片，至於會使用女生大頭貼，僅是想讓少女更容易相信他的話。

嘉義地院審理認為，董男行為明顯以詐術使少年製造猥褻影片之電子訊號，而非單純之引誘，且已犯案3年，被害人多達9人，審酌他犯後坦承犯行，已與被害人以40萬元達成和解，最後依違反「兒童及少年性剝削防制條例」判處有期徒刑3年7月。可上訴。

(中時新聞網)