前台東長濱國小校長嚴政雍自掏腰包買酒給棒球教練喝，遭台東縣政府教育處記申誡，也成為被解職理由。教育處表示，嚴政雍的行為已逾正常交誼範圍。

日前台東縣政府教育處以嚴政雍在學校領導有諸項言行不當情形，經教育處檢視陳情人所提供證據資料及詢問當事人，認其言行不當，虛瞞欺騙未能保持端正品操，損害校譽及教育人員形象，難堪當學校領導人，經校長遴選委員會通過解除校長職務，並於2月1日回任教師。

嚴政雍今天在臉書貼文指出，自己被解職的理由之一是民國109年5月他帶學校棒球隊出去比賽，買了一手啤酒回飯店給教練喝，遭到檢舉，被教育處記了申誡。

嚴政雍說，過去棒球隊出去比賽教練會在外喝酒，他覺得這樣形象不好，且隔日還有賽程，因此他才拜託教練回飯店，如要喝酒他買回去飯店喝，於是自掏腰包買一手啤酒回去飯店給教練們喝，他自己並沒有喝。

嚴政雍表示，去年9月教育處帶團參訪，晚上也有飲酒，「怎麼會有不同的道德標準」，請問「我買酒請教練是自掏腰包，哪裡有問題」。

「台東縣政府教育處怎麼了」台東縣體育會田徑委員會主委賴坤成今天也聲援嚴政雍，他表示，校長體恤教練，帶一手新台幣200元啤酒回飯店給教練喝，居然是「行為不檢」記申誡還被拔掉校長職務。

賴坤成進一步表示，去年全國田徑錦標賽台東25名選手及教練到板橋參加4天3夜競賽，總共費用近20萬元，台東縣政府卻只補助2萬元，多次向教育處反映卻石沉大海，「台東縣政府如此漠視基層運動的訓練、比賽，田委會考慮爾後拒絕代表台東縣出賽」。

教育處表示，嚴政雍帶領學生參加全國棒球比賽期間，主動買酒給球隊教練帶回飯店房間繼續飲酒，已逾正常交誼範疇，依據公立高級中等以下學校校長成績考核辦法第7條第1項第6款第5目做出處分。

有關補助方面，田徑委員會的補助屬於「經常門」（業務費）經費，不得用於「資本門」（設備費）項目支出，依規定最高只能補助2萬元。（編輯：黃世雅）1100205

(中央社)