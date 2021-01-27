盧秀燕強調，市府強力要求中火減煤減排、將老舊機組汰舊換新；希望立法院與市府同心「強力監督中火、改善空汙」。（陳世宗攝）

台中市政府積極改善空氣汙染，讓台中去年PM2.5創歷史新低，針對近日中火機組除役議題再度受各界關注。市長盧秀燕27日參加台中市議會民進黨團幹部交接典禮後，再度重申市府整治汙染的立場；她強調市府強力要求中火減煤減排、將老舊機組汰舊換新，希望立法院與市府同心「強力監督中火、改善空汙」。

盧秀燕說，近1個月以來，感謝立委江啟臣、楊瓊瓔、蔡其昌副院長等人，注意到中火長期汙染問題紛紛召開記者會，呼籲中火機組汰除等寶貴意見。她上任後強力要求中火減煤減排、將老舊機組汰舊換新，獲得超過7成民意肯定與支持，籲中央聆聽中部民眾心聲，讓老舊機組加速汰除共同守護空氣品質。

環保局表示，根據台電報告，中火增建兩部燃氣機組，最快分別於2024年、2025年上線運轉，但1、2號燃煤機組預計2029年才能除役，但台中不能再等。中火「增燃氣、減燃煤」合情合理，今年就應將兩部燃煤機組除役，相信台電做得到，市府也會全力支持。

環保局指出，台中是全國第二大城市，已加入脫煤者聯盟及全球氣候與能源市長聯盟，在市府強烈監督與要求下，中火去年生煤使用量1229萬公噸，相較108年1264萬公噸減少約35萬公噸；更較盧市長上任前107年1597萬公噸大幅減少約368萬公噸。

環保局強調，市府推動各項空汙改善措施，已讓台中PM2.5平均濃度從107年18.8微克降至109年15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，創歷史新低。

(中時 )