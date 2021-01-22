晶呈科技(4768)22日舉辦銅磁微發光二極體Mini/Micro LED磁性巨量轉移暨產品應用發表會；結合學界與業界專家，組成一個聯盟，發表整個Mini/Micro LED產品線，促成整個產業鏈發展。

晶呈表示，「磁轉銅盟」聯盟包含晶呈科技、交通大學、創新服務、矽芯科技及聚暉光電等學術單位與企業；透過多元結盟讓Mini/Micro LED相關產品不再是個無法量產及低良率的夢，希望藉以扭轉台灣LED產業在國際地位。

晶呈開發之銅磁晶片(CMW-Copper Magnetic Wafer)具備具備磁吸性、厚度超薄、可化學切割及高散熱性四大特點，顯示銅磁晶片(CMW-Copper Magnetic Wafer)應用於Mini/Micro LED發光層承載基板是最佳巨量轉移解決方案。

晶呈指出，藉由專利技術開發之特殊複合材料-銅磁晶片(CMW-Copper Magnetic Wafer)及獨家專利垂直型LED結構與製程，可解決目前業界難以克服之無基板巨量轉移低良率及覆晶(Flip Chip)發光亮度及均勻性不足之困境，達到低成本高亮度的目標，大幅提升Mini/Micro LED的應用普及化。

此外，由於此特殊複合材料-銅磁晶片(CMW-Copper Magnetic Wafer) 作為LED發光層的載板(substrate)，不僅Mini/Micro LED晶粒強度可增強到另一個境界，更能將Mini/Micro LED晶粒做成垂直結構，讓亮度、耗電表現更加優異。

在此基礎上，晶呈科技更開發出銅磁微發光二極體 (CMuLED)及Micro LED 0404 RGB頂面射光封裝體。現場即展示應用晶呈0404 TFE製作之非透明及透明直顯可撓式顯示屏，磁性巨量轉移實作影片等，證明晶呈科技之銅磁微發光二極體 (CMuLED)及0404 TFE可成功應用於最新一代Mini/Micro LED顯示裝置。

(工商 )