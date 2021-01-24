針對美國國務院發表聲明重申對我安全承諾，外交部表示歡迎與感謝，外交部也將與拜登政府密切合作，在過去台美友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的夥伴關係。

中國對台軍事威脅持續不斷，23日就派出1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），我空軍也派遣軍機驅離並追蹤監控。

外交部副發言人崔靜麟表示，美國國務院於美東時間本（1）月23日發表聲明，關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰國，並重申將恪守《台灣關係法》與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，也強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。此外，美方在聲明中也敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

他說，外交部誠摯歡迎與感謝拜登政府在上任之初，就展現對我國的支持，以及對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視。外交部也將與拜登政府密切合作，在過去台美友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的夥伴關係。

(中時 )