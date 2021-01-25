臺企銀(2834)主辦世紀鋼(9958)旗下子公司世紀風電(2072)55億元聯合授信案順利募集完成，日前由臺企銀董事長黃博怡代表銀行團，與世紀離岸風電董事長賴文祥共同簽署聯貸合約，為世紀風電挹注營運所需資金，強化拓展國際市場動能。

世紀離岸風電設備（簡稱世紀風電）聯貸案獲得合庫銀、華銀、土銀、彰銀、台中銀等共同主辦行及多家參貸行踴躍支持，顯見銀行團對該公司經營現況及管理團隊的肯定，對其長期營運規畫亦深具信心。

世紀鋼2017年5月成立子公司世紀風電，並於去年11月30日登錄興櫃交易，目前實收資本額10億元，由世紀鋼持股60.82％。世紀風電2019年合併營收0.94億元，歸屬母公司稅後虧損0.89億元，每股虧損1.01元。

不過，受惠水下基樁完工、合約金額陸續入帳，世紀風電2020年自結合併營收達64.09億元、年增近1.67倍。前三季歸屬母公司稅後淨利4.47億元，遠優於前年同期虧損0.63億元，、每股盈餘（EPS）4.82元。前10月自結稅後淨利5.61億元、每股盈餘5.94元。

世紀鋼集團近年積極布局離岸風電市場，投入人力及資金於台北港打造大型生產專區及重件碼頭，並與多家國外知名離岸風電開發廠商簽訂合約，積極爭取國內其他離岸風場開發案訂單，業務規模可期。

世紀風電為提升離岸風電產品規模及品質，與國內外多家知名企業合資成立子公司，導入專業的水下基礎製造技術，目前已如期如質達成合約要求的套管式水下基礎（Jacket）、基樁水下基礎（Pin pile）等產品生產目標。

世紀風電未來將持續開發超大管徑樁結構捲圓技術、套管式水下基礎大組裝技術，將大幅提升公司於離岸風電產業的市場競爭力，並為風電產業在地化及台灣綠能經濟，做出更多、更長遠的貢獻。

(時報資訊)