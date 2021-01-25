OPPO兄弟品牌realme透過「手機+AIoT」雙引擎策略，在台灣市場快速成長，更在全球市場以最快突破5000萬台智慧手機銷量，面對全新5G時代，realme表示，將以最短時間將5G體驗普及至各價位帶，積極朝2021年全線5G的目標邁進，Counterpoint資深分析師更斷言，realme將成為2021年智慧穿戴領域的黑馬品牌。

realme在台灣智慧型手機市場站穩腳步，去年8月市占率最好時一度擠進前5名，realme目前銷售通路包括電商的手機品牌館，未來realme也計畫要做自己的維修中心。Realme目前已經有5家品牌店，台北有三創+威秀、桃園、台中以及高雄，今年希望再增加2~3家品牌店，目前瞄準新北、台南等區，希望可以在6都都插旗。

為助力5G普及率，Realme預計今年第二季會有萬元以下的5G手機，就產品布局來說，realme希望可以在4G＋5G產品上有5~6款產品，以滿足市場需求。

realme於2020年越級成長的realme在新年之初發表年度總結成績單，斬獲全球共181項大獎肯定，獎項類別多元，包含產品、設計、企業及品牌項等，展現全方位實力，並以最快突破5000萬台智慧手機銷量成績震驚業界，獲國際權威調研機構Counterpoint譽為「全球成長最快的智慧手機品牌」。

realme堅持「手機+AIoT」雙引擎策略，全面覆蓋「個人、家庭、出遊」三大應用場景，根據市場調研機構Counterpoint報告顯示，realme於2020年在穿戴市場中表現亮眼，僅一年時間，躍身全球真無線耳機(TWS)市場前10大品牌，Counterpoint資深分析師更斷言，realme將成為2021年智慧穿戴領域的黑馬品牌；不僅AIoT成績耀眼，面對全新5G時代realme不落人後，以最短時間將5G體驗普及至各價位帶，積極朝2021年全線5G的目標邁進，未來也將結合市場最新技術，持續推出越級性能的智慧手機產品。

(時報資訊)