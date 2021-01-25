三星電子宣布在台推出旗下首款萬元有找5G智慧型手機 – Galaxy A32 5G「豆豆機」，為Galaxy A系列添加新成員，以全新美背豆豆鏡頭設計，搭配6.5吋V極限全螢幕搭載4+1鏡頭，內建5,000mAh大電量，與大家一同喜迎牛年！

根據資策會產業情報研究所（MIC）指出，全球5G用戶數將從2020年1.9億成長至2021年3.3億，後勢看旺；而隨著台灣5G市場逐漸普及，5G手機亦來到與4G手機售價的甜蜜交叉點，Galaxy A系列更為市場調查TOP10熱銷常勝軍，頗受消費者喜愛。而全新推出的Galaxy A32 5G將拓展三星5G機種，為不同族群的消費者提供超速體驗。

Galaxy A32 5G採用八核心處理器、搭載6.5吋V極限全螢幕，提供熱愛追劇的消費者更好的視覺體驗。此外，Galaxy A32 5G配備5,000mAhˋ電池，並支援15W閃電快充功能，不管搭乘長途客運返鄉，或是與家人窩在客廳一同觀賞喜劇電影，都能盡情享受不斷電！

Galaxy A32 5G搭載4+1鏡頭，4,800萬超高畫素主鏡頭，可展現細膩的照片細節；800萬畫素、123°超廣角鏡頭拍下出遊霸氣大景；透過500萬畫素40mm微距鏡頭清晰捕捉花瓣紋路、清晨露珠，感受微觀之美；200萬畫素的景深鏡頭，則可呈現散景特效，提升相片美感。此外，1,300萬畫素前置自拍鏡頭內建美顏濾鏡，清晰美照隨手可得。

Galaxy A32 5G「豆豆機」採用全新設計，整齊並排的美背豆豆鏡頭，搭配柔和的迷人色彩，手機瞬間化身為穿搭配件！在5G支援下，Galaxy A32 5G能以超快的串流與下載速度，在彈指間完成指令動作，杜絕令人惱怒的延遲。不論是在過年期間觀看期待已久的新春節目，或是建立購物直播分享年貨好物，都能體驗5G的流暢速度。

Galaxy A32 5G將推出晶藍豆豆、絢紫豆豆、沁白豆豆、潮黑豆豆四色，6GB+128GB版本將於2月初起在全台三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市，單機建議售價NT$9,990；4GB+64GB版本則2月初於全台三星智慧館、三星商城、台灣大哥大及經銷通路陸續上市，單機建議售價NT$8,490。

(科技)