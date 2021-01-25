中租-KY(5871)2020年12月獲利持穩高檔、續創同期新高，帶動第四季合併營收158.78億元、稅後淨利44.8億元、每股盈餘3.24元，齊創歷史次高。累計全年合併營收594.78億元、稅後淨利168.57億元、每股盈餘12.2元，締造齊創新高的「3高」，連3年賺逾1股本。

中租公布去年12月自結合併營收54.42億元，月增3.38％、年減8.19％，改寫歷史次高。歸屬母公司稅後淨利14.81億元，月增0.27％、年增達16.78％，創同期新高、歷史第5高，每股盈餘（EPS）1.07元，亦創同期新高。

合計中租去年第四季合併營收158.78億元，季增3.39％、年減3.05％。歸屬母公司稅後淨利44.8億元，季減0.15％、年增達12.27％，每股盈餘3.24元，略低於第三季3.25元、優於前年同期3元，全數改寫歷史次高。

累計中租去年全年合併營收594.78億元、年增0.58％，歸屬母公司稅後淨利168.57億元、年增8.97％，每股盈餘12.2元，優於前年11.65元，三者齊創歷史新高。觀察各地區獲利狀況，台灣、中國大陸及東協獲利分別年增13％、12％、9％。

中租去年營收續創「3高」佳績，公司表示，去年獲利創高主要受惠整體應收款淨額成長，帶動孳息資產淨收入增加，加上成本費用率控制得宜、較前年降低。展望今年，將維持台灣及中國大陸雙獲利引擎，持續耕耘及擴大利基市場，在維持穩健資產品質下追求成長。

(時報資訊)