影后周迅去年底突然認了和前夫高聖遠婚姻告吹，兩人雙雙以「祝安好」3字認了離婚，但沒透露辦理離婚的時間點。最近周迅走出風波，上節目宣傳新電影《侍神令》，卻被發現美麗臉蛋上，鼻樑卻貼著一塊OK蹦，主持人何炅爆料周迅受傷主因，竟是被手機砸傷，讓網友笑翻。

周迅2014年認戀高聖遠，還在微博曬出兩人合影，寫下：「This is Archie 請大家多多關照」，並附上對方個人資料連結，介紹另一半的方式十分親民可愛，同年兩人在公益演唱會上穿白紗、黑西裝宣布結婚，高聖遠當眾求婚，周迅秒回：「我願意」，兩人濃情密意溢於言表。

周迅鼻樑貼OK蹦上節目。（圖／翻攝自秒拍）

近年周迅和高聖遠因減少同框，常被傳婚變，去年底高聖遠和其他女子親密照傳出，兩人才承認已經離婚，後來周迅為節目錄製影片，透露對新一年的期許，她感慨說：「我們都能認真的面對自己的焦慮，面對自己生命所有發生的事情，然後找到一個平衡的方式」，疑對結束婚姻之事分享內心改變，她認為人生就是不斷地變化，要對此平靜面對，「只要我們想要找到一條由心而發的一條路，它一定會形成自己的一套生活方式，去面對這樣的生活和人生」。

周迅被何炅爆料受傷主因。（圖／翻攝自秒拍）

早年網上常流傳許多周迅許多「接地氣」語錄，登上時尚活動紅毯時面露驚訝，直喊：「好多人啊」，問她演出《太平公主》的感想，她寫下：「當公主真過癮！」最近她現身《快樂大本營》被發現鼻子受傷，何炅笑說：「周迅特別可愛，前幾天躺在床上看文章，拿著手機又好學又好睏，看著看著就睡著了，手機砸到鼻樑上」，才出現這道傷口，網友笑說：「這簡直是我自己」、「真的被戳中笑點」、「所以側著玩兒比較安全」、「快幫周公子買個手機架」。

(中時新聞網)