艾薇新歌〈甘蔗掰掰〉MV邀周湯豪執導。（環球唱片提供）

艾薇新歌〈甘蔗掰掰〉MV邀周湯豪執導。（環球唱片提供）

艾薇在新歌〈甘蔗掰掰〉中大唱「甘蔗渣男」流行語，MV更邀來師兄周湯豪與創意導演伍致綸共同執導，為艾薇量身打造四大場景，這次MV是周湯豪與艾薇首度合作，一開始兩人相敬如賓，連說話都很不好意思，但拍攝現場周湯豪親自分享鏡頭的表演技巧，也頻頻稱讚艾薇的鏡頭魅力，一天下來突破次元壁，讓艾薇興奮甜喊：「周湯豪哥哥最棒。」

當艾薇知道公司找周湯豪來為其執導MV，因為不認識、不知道師兄是怎麼樣的人，她用「怕」字來形容自己緊張的心情；定裝時兩人沒有特別多聊，氣氛有點嚴肅，讓艾薇一度很緊張，拍MV前一晚向來倒頭就睡的她，緊張得睡不好，深怕自己表現不好挨師兄罵，幸好拍攝當天周湯豪在現場一展幽默，還特地學馬來西亞腔跟艾薇溝通，讓艾薇放鬆緊張的心情與緊繃的肢體，甚至開始放膽跟師兄一起搞笑，讓MV拍攝過程有如「倒吃甘蔗」般順利完成。

艾薇此次挑戰融入更多肢體表演，特別設計「甘蔗掰掰 頭髮甩甩」舞蹈動作，讓大家看MV時可以一邊聽歌一邊跟風，吐渣態度動起來，連周湯豪都力讚「我覺得很棒」，還幫艾薇的表現打了「跟妳身高一樣高的分數」破表150分，讓艾薇忍不住開心大笑，一旁的同事見狀笑虧：「別被場面話給懵啦！」周湯豪隨即接話：「有機器在拍當然講場面話。」只見艾薇嘟起了嘴，師兄不忍師妹一臉的心碎，周湯豪又再認真地稱讚「真的很棒啦」。

(中時 )