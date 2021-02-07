有位桃園男子想拚個發財機會，到彩券行一次購買36張2000元的刮刮樂，豪氣砸下7萬2試手氣，實測結果卻是慘不忍睹。(摘自爆廢1公社)

隨著時間離農曆春節越來越接近，許多民眾紛紛前往彩券行試手氣。近日有位桃園男子就想拚個發財機會，到彩券行一次購買36張2000元的刮刮樂，豪氣砸下7萬2試手氣，但實測結果卻是慘不忍睹。

原PO在「爆廢1公社」上發文表示，「能不能發財看這兩條了！」只見附圖中有兩條超長的「刮刮樂接龍」，畫面相當壯觀，原PO透露，總共有36張面額2000元的刮刮樂，全數刮完後將公布砸7萬2玩刮刮樂的中獎結果，令網友們相當期待，紛紛卡位看好戲。

不過，隨後原PO卻貼出慘烈的兌獎結果，根據統計，36張刮刮樂中，「5000元中了4張，2000元中了6張，1000元中了13張。」原PO公布總獎金為45000元，扣掉本金72000元，還虧了27000元，原PO只好寫上一個大大的髒話以示無奈。

對此，網友們則表示，「正常是絕對賠錢的」、「幾乎都是這樣，平常心」、「能打平已經是奇蹟，更不用想要賺了」、「還沒看過買整本能回本的」、「不錯了啦，還有回60％」。網友指出，真的要挑戰刮刮樂中大獎，最好還是不要一次買整本，基本上絕對都是虧。「散買應該比較有機會打平或賺」、「刮刮樂買整本大多會賠3成左右」、「回來六成已經是公式了，以前很多人測試過」。

(中時新聞網)