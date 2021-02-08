邱澤在片中飾演討債流氓。（金盞花大影業提供）

由《紅衣小女孩》系列億萬票房導演程偉豪監製，搭檔《浪子回頭》MV破億點擊導演殷振豪的「雙豪組合」，兩人攜手打造的台式新浪漫愛情電影新作《當男人戀愛時》，今(8)日搶在農曆新年前發布前導預告，一分鐘的預告中可窺探導演殷振豪獨特台式美學，並首度曝光主要演員邱澤與許瑋甯的片中造型。邱澤在《當男人戀愛時》中飾演一名靠討債維生的台客，花襯衫、粗項鍊加上玉米鬚的爆炸頭髮型，霹靂腰包配上討債必備的男用手拿包，顛覆過往形象的超台味造型驚呆網友！首次接演愛情片的女神許瑋甯則是在《當男人戀愛時》中，飾演為臥病在床的欠債父親張羅一切的落魄窮困欠債女，預告中她以一身樸素制服搭配脂粉未施的形象出現，天生麗質的亮麗外型卻照樣吸睛，深深吸引了邱澤的目光。

在今日發布的《當男人戀愛時》前導預告中，有一場許瑋甯為拒絕邱澤「那個啦」的曖昧提議，憤而將果汁倒在他頭上的戲，拍戲向來不容易NG的許瑋甯，這場戲竟拍了三次才成功。原來是因為邱澤在片中的玉米鬚髮型「太促咪」，劇組人員都沒有預料到果汁淋在頭髮上會「笑」果十足，而應該要倒完果汁就氣憤轉身離去的許瑋甯，即使很努力憋笑，背影還是看得出肩膀在激烈抖動，也因此這場戲重複淋了邱澤三次才成功，如此歡樂的片場互動也讓人更加期待兩人在《當男人戀愛時》中的粉紅泡泡戲碼演出！《當男人戀愛時》由索尼影業發行、金盞花大影業製作與行銷，將於4月1日全台上映。

電影《當男人戀愛時》前導預告。(影／取自YouTube)

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