POP Radio《犇跑吧2021－新年歡樂星》小年夜特別節目，由幕前幕後偷偷看主持人toto打頭陣邀請婁峻碩與PER6IX成員彭名慧、王加瑄、馬瑋伶！面對平均年齡18歲的PER6IX，toto出了難題，問婁峻碩會選誰擔任MV女主角？他很快回答「瑋伶」，這才說出因為演出時曾經忽略台下到場支持的馬瑋伶，覺得對她有點抱歉；PER6IX的隊長名慧被問到「五堅情」成員裡最喜歡誰？原先toto已經鋪梗，以為名慧會回答婁峻碩，沒想到她卻誠實喊出「偉晉」，除了讓現場一陣尷尬外，一旁的婁峻碩只好自我解嘲「因為MV女主角沒選她」！

toto 首次主持過年節目，精心打造了「偷偷看柑仔店」，還暗藏大獎在古早味戳戳樂裡，婁峻碩在娛樂時事項目幾乎大獲全勝，當他抽到最大現金獎時，還不可置信反問「真的可以帶走嗎」、「這個不是道具吧」，讓PER6IX差點忍不住想用播歌機會換現金。節目結束還讓他們帶走喜愛的古早味零食與玩具，讓他們直呼有吃有拿太開心，笑問下次何時可再來。

聊到印象最深的過年經驗，加瑄率先分享在過年期間治喪的經驗，「整家人有如摺金紙大隊」話才說完就讓現場靜默；婁峻碩則是分享爺爺百歲喜壽當天的巧合，他說在錄節目當下接到爺爺離世的通知，隨後在台上居然抽到60吋電視，讓他心情極為複雜，但念頭一轉「應該是爺爺想看電視吧」，婁峻碩認為應該是爺爺幫忙，才能抽到最大獎。名慧在家中是被受疼愛的老么，過年跟的親友打牌都有滿滿籌碼，從來沒有輸過錢；瑋伶則是趁機炫耀家中愛貓「和主人一樣聰明」，懂得找到過年的開門紅包！

展望新年，PER6IX分別許下願望，瑋伶許願班導「不要當我喔」，加瑄則希望順利畢業，名慧是PER6IX的隊長，除了代表團員們對家人粉絲支持的感謝，也期許未來發展更多元；婁峻碩則預告2021除了有演唱會，還有戲劇演出與節目，更不忘賣個關子預告「是耳目一新的嘗試」！

婁峻碩預告粉絲今年將有多項嘗試與突破。（POP Radio提供）

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