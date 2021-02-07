24歲賴慧如在民視八點檔《多情城市》超齡演出舅媽，精湛演技或讚，近日她在除夕特別節目《民視第一發發發》中也秀高超國標舞，她表示這次演出超艱辛，因為拍戲再加上商演，能跟老師碰到時間只有2次，甚至在錄影當天才跟老師整個排練完成舞序，笑說時間都是「一分一秒擠出來」。

2019參加《舞力全開》拿下 「CTC世界盃國際標準舞公開賽」冠軍後，賴慧如便愛上國標舞，甚至拍戲一整天晚上11點收工後，自砸學費直奔教室瘋狂練舞，讓大家直呼真是「青春無敵」，體力與耐力真是令人佩服，也因為舞技大躍進，在除夕特別節目上展現專業。此次老師也加了很多性感的肢體動作，讓賴慧如大秀完美曲線之外，舉手投足充滿濃濃的性感女人味，讓率直的賴慧如笑說這是不是傳說中「長大的感覺」，而被問到「耍性感」時在想什麼？賴慧如笑說有點點在「放空」，一直被老師罵，才努力開始幻想自己是最美的，拼命對著鏡頭放電。

除了戲劇上的磨練，以及國標舞上的進步，讓她更有自信，前幾周還給自己一些壓力買了房子，心態上有一點轉變，覺得自己不太一樣。2020演藝事業大豐收的賴慧如，平常拍戲很少陪伴家人會安排3天2夜輕旅行，孝順的她說平常都有孝親費跟褓姆費之外，過年也會準備5位數大紅包感謝阿嬤照顧女兒，更感謝阿嬤照顧她，也期許自己2021能夠邁向6位數紅包給阿嬤。

(中時 )