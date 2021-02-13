陳美鳳的人生，可能比她演過的8點檔還精采，從貧困的基隆碼頭走進五味雜陳的演藝圈，看盡明星的崛起、迷失與殞落，她踏實地踩著自己的步子，簡單平凡地走到現在，她沒什麼變，還是總記著媽媽那碗陽春麵。

兩位中年阿伯頭上頂著難得豔的冬陽，伸長脖子朝陳美鳳方向盯，還不時交頭接耳扯兩句，「她大明星耶，應該是在拍MV。」阿伯若是跟她說上話，可能還真得要尊稱一聲「姊」，畢竟陳美鳳今年60有4歲了。不過怎麼看，她都比阿伯們年輕，就像個風華正茂的俏女郎。

逆齡，展童顏〉

出道逾40年，民視當家一姊

蹬著一雙三寸斑馬毛皮色高跟鞋，身子輕盈細䠷，全身幾乎沒什麼油花，陳美鳳輕盈地走上小花圃後的木樓梯，毫不費力就站好了。

綜藝教母張小燕曾說過，眼前這位女士是「全台灣最美麗的歐巴桑」，而且傳說中，她的骨骼年齡只有30多歲。然而，陳美鳳出道至今已有40多年，光是她在演藝圈工作的年月，都比身體裡逆生的骨頭年齡還要悠長。

早年秀場時代、錄影帶時代到電視時代，陳美鳳積累許久，現在早坐穩民視「一姊」寶座，她笑說，「35歲我就演媽媽，演到現在我還演媽媽。」確實，在成千上百個晚飯後的8點檔悲喜劇，總能看到陳美鳳扮演的台灣好媳婦、台灣好母親，苦命堅忍的形象深植人心。

8點檔有8點檔的智慧，陳美鳳很清楚，即使活在夜市人生，還是有機會能成為疾風中的勁草，至於什麼親戚計不計較、什麼良緣孽緣再生緣，應該都是人間人非得走上一趟的世間路。

陳美鳳經歷過好些結實的歲月，大小事都在她生命中刻下了註記。陳美鳳微微笑道：「碰到了，我就面對。」放下黑得發亮的香奈兒小包，她端端正正地坐下，聲音細細的，語氣非常斯文。

她娓娓談起了童年往事，陳美鳳說：「基隆六號碼頭除了台灣人，最多的是民國30幾年從溫州、海南島過來的居民。」陳美鳳本來不姓陳，姓朱，原名朱美鳳，「家裡前面有我哥哥和兩個姊姊，再生了我，媽媽身體不好，家裡又希望生兒子……。」出生七個月後，親生父母就把她送養。

她的親生父母、養父母都是碼頭工人，家境清貧，「我們住在像香港那樣的半山腰，房子密集地蓋在一起，家裡很小，一間間房子牆壁連著牆壁，要用水要去打井水。」養父母在她讀小學時離婚，陳美鳳更曾被寄養在養父朋友家，寄人籬下，事事都要看人臉色，她也曾被送回親生父母家，卻一度和生父之間情感疏離。

堅忍，度童年〉

感謝生養父母，「陽春麵」是回憶

陳美鳳的養父是溫州人，管教非常嚴格，她走路時，裙襬若搖動起來，那就犯了大忌。她曾追星去看蔡咪咪和「五花瓣合唱團」演唱會，那更是滔天大罪，「我跟人家去沙灘玩，回來就被打。」連街坊鄰居都會圍觀議論：「黑貓被打了。」從小她生得俊俏，在地人覺得她漂亮，眼角又往上翹，就替她取「黑貓」作小名，但這隻黑貓卻時常淚眼婆娑。

養父甚至曾揚言不再替她繳學費，她和同學們跪在門口相求，又挨一頓飽打後才算了結此事。然而談起從前，陳美鳳絲毫沒有半點怨念，養父縱使嚴苛，她仍感念他養育之恩，後來賺錢買的第一棟房子，就是送給養父。「之前我上節目，我們談到單親，單親小孩才辛苦。」陳美鳳笑說，「我認真想過，我有兩個爸爸、兩個媽媽，還有好多兄弟姊妹，好像也沒什麼好怪爸爸、怪媽媽的！」

陳美鳳擁有好身材，但其實偶爾很貪嘴，在眾多的美食中，她至今最中意的仍是「陽春麵」，「油蔥要好！湯頭要好！」她知道，清湯掛麵學問才深。養父養母離異後，她曾跟著養母賣麵為生，每晚寫作業寫到累，就直接趴在麵攤小桌子上睡，「所以我跟陽春麵，是很有感情的。」

「我媽媽那麼冷，下雨天弄那些東西，每天都很晚才收攤，要洗的還一大堆。」陳美鳳說，「我親生媽媽也一樣，是個刻苦耐勞的女性。」與其把不好的情緒記在腦中，陳美鳳寧願記得這些她口中「台灣好女人」的質地，「她們從不會大聲講話罵人，彼此說話，都說對方的好。現在我每次演母親，心裡就會浮現她們的影子。」

又快過年了，陳美鳳忍不住有點期待，「每到除夕，我就趕場去兩家子！初一時，我再作東，請大家聚在一起。」在她心裡，兩個家沒有分什麼你我，生父母、養父母都已經去世，但她還是想讓兩家人一塊兒過年，這是她盼著團聚的女兒心。

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(中時新聞網)