近幾日社群軟體Clubhouse在台灣名人圈掀起一陣旋風，各界精英及明星紛紛加入，包含歌手周湯豪、婁峻碩、黃立成、網紅聖結石、白癡公主、魚乾、鐵牛、焦凡凡、國師唐綺陽等，其中焦凡凡與婁峻碩除了開聊天室一齊放閃外，更好奇大家年終領多少，線上與大家大談各行年終秘辛。

婁峻碩於Clubhouse大喊離我妹遠一點（圖翻攝自焦凡凡IG)

今(2/4)凌晨其中一間聊天室，由焦凡凡與婁峻碩當主持人，線上點名Clubhouse上網友發言，除了關心大家年終領多少外，還出現許多告白插曲，有男粉絲透露今年辦活動，因為順利邀請到婁峻碩兩次，而獲得老闆賞識直接發給年終兩個月，特別上來與婁峻碩告白表示感謝之意，但話風一轉竟與婁峻碩探聽妹妹是什麼系，婁峻碩除了大方回答外，並大喊：「離我妹遠一點」後隨即表示為開玩笑，立刻溫柔圈粉。在一旁的焦凡凡並起鬨，下一首歌乾脆要不要直接命名為《離我妹遠一點》，讓婁峻碩哭笑不得。但因時間為深夜關係頻頻喊最後一位，最後也在拖至近凌晨2點，與最後一位護理師網友聊完年終，並感謝近期醫護人員對防疫盡心力致上最高謝意，即暫時劃下句點。

但目前這款Clubhouse屬於較封閉社群軟體，如果想要參與的粉絲，可能會相對擁有高門檻較難進入。因為此APP僅開放蘋果手機更新至ios13以上者才能安裝，且下載完APP後，必須要有邀請碼才能加入。且因為一般新人成功加入後，僅有兩次邀請朋友機會，又加上Clubhouse擁有上下線機制，若被邀請人事後違規，將會影響當初發出邀請人帳號也受影響，故會增加其Clubhouse擴散難度，據說官方正在研發安卓系統，未來應該會越來越盛行。

(中時新聞網)