近幾日社群軟體Clubhouse在台灣名人圈掀起一陣旋風，各界精英及明星紛紛加入，包含歌手周湯豪、婁峻碩、黃立成、網紅聖結石、白癡公主、鐵牛、焦凡凡、國師唐綺陽等，都深夜在各聊天室內進出隨興開講，談論內容遍及私下生活、創作心路歷程等。

今(2/4)凌晨其中一間聊天室，由多位破百萬訂閱YouTuber組成，更大方聊及私密處除毛撇步，絲毫不吝嗇分享各種除毛體驗。包含熱臘除毛、雷射除毛順序，及女生會除毛動機是源自清潔等觀念，一度讓聊天室內男性YouTuber害羞離開聊天室，整個過程中笑聲不中斷，現場更上演女生逼問男生對於除毛看法，可以說是尺度隨著夜晚時間越晚而越開；甚至連有無除毛對於女生上廁所，是否會有影響等經驗都鉅細靡遺大方分享，旁人立馬大喊：「這根本就是私下聚會聊天內容，要不要先收一下」猶如live版Podcast十分寫實。

Clubhouse在台灣名人圈掀起一陣旋風（翻攝自Clubhouse）

但目前這款Clubhouse屬於較封閉社群軟體，如果想要參與的粉絲，可能會相對擁有高門檻較難進入。因為此APP僅開放蘋果手機更新至ios13以上者才能安裝，且下載完APP後，必須要有邀請碼才能加入。且因為一般新人成功加入後，僅有兩次邀請朋友機會，又加上Clubhouse擁有上下線機制，若被邀請人事後違規，將會影響當初發出邀請人帳號也受影響，故會增加其Clubhouse擴散難度，據說官方正在研發安卓系統，未來應該會越來越盛行。

(中時新聞網)