1名色魔姨丈趁外甥女放暑假來家裡玩時，某天上午見家裡沒別人，先用手機觀看A片，接著強行撫摸女童的胸部及下體，女童母親下班後，發現她躲在被子裡發抖，經詢問後女童哭訴：「姨丈摸我尿尿的地方！」士林地院審理後，痛批姨丈為逞私慾罔顧倫常，犯後態度惡劣，判刑3年4個月，可上訴。

判決指出，女童放暑假到外婆家玩，2019年7月某日上午，姨丈自行先以手機看A片，又見家裡沒人，開始撫摸女童的耳朵、胸部，對方覺得怪異，嚇得躲進外婆的臥房。

但該名色姨夫立刻追進去，繼續強摸女童的臀部、下體，甚至強吻對方臉頰，事後還叮囑不可對別人說，還買了飲料要給她喝，但女童覺得非常噁心，暗中將飲料倒掉。

女童母親晚上下班回來，發現當時天氣炎熱，女兒卻在房內以被子蓋住肚子以下，而且表情陰鬱，經詢問後，女兒哭訴遭姨丈亂摸「尿尿的地方」，氣得帶女兒報警。

該名姨丈否認犯案，表示是在幫外甥女按摩肩膀和背部，沒碰到私密處，也沒有追進房裡猥褻，但他接受測謊時未通過，對此他也指稱，有警察在測謊時，大聲恐嚇他，斥責他：「就是你做的！怎麼還說沒有！」認為測謊有問題。

士林地院審酌，認為外甥女不會無端指控姨丈，且測謊手續正常，結果可供參考，顯見被告確有猥褻情事，為一己私慾罔顧倫常，對外甥女伸出狼爪，讓被害人造成心理傷害，犯後又否認犯行不見悔意，依法判刑3年4個月，可上訴。

(中時 )