山下智久與新垣結衣首次合作的經典日劇《空中急診英雄》，山下智久提起這部作品時，令他意外的是引起小朋友共鳴，有位小男孩留言寫道「山下智久沒有穿紙尿褲，我也不要穿了」，讓他笑說，從沒料到自己竟成了戒尿布大神。

《空中急診英雄》以空中醫護人員為故事題材，拍攝當時受到各方矚目及討論，日本綜藝節目為此還特別報導，電視劇從2008年首播至2018年上映電影版，調查這10年間救援直昇機的數量也增加了3倍，指出這部作品對社會帶來的影響力。

主要演員戲裡戲外感情都超好，私下會相約聚餐，甚至一起旅遊，大家一致認為變化最大的莫過於山下智久，尤其新垣結衣感觸最深，她表示山下智久慢慢願意向她表達一些想法、表情也變得較為豐富，開始會笑了。山下智久坦承，自己很不擅與人相處，但與他們合作到後面，發現自己有了改變，比較有人情味了。也意外透露，有在默默關注大家的代言產品，還會特別去買回來，用行動力支持，讓新垣結衣聽到後感到非常驚訝。

回想拍攝第一季時，山下智久印象最深刻是在拍攝救援直昇機時，因起飛時風壓很大，抵不住強風吹襲，每個人都被吹的東倒西歪。隨著拍第2、3季的拍攝，大家愈來愈能掌握技巧，知道要側著身體才能站得穩，新垣結衣卻透露有懼高症，只能儘量讓自己的眼睛不要往外看，但有次知道飛機要在空中盤旋時，心裡忍不住大叫：「啊！不會吧！」該劇大年初二（13日）週六晚間6點在八大戲劇台播出。

(中時 )