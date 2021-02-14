大年初三出門開車到底有多塞，嘉義網友一張照片完勝全台，一名網友從番路鄉公田村往台18線阿里山公路俯瞰過去，發現一片車陣蜿蜒，宛如一條火龍，拍下照片PO網，引來許多網友朝聖。另外，南台灣也有網友秀出塞車重災區，到晚間10時30分，楓港往高雄路上仍是一片車海，無奈的說，從墾丁南灣到上國道3號高速公路足足堵了4個小時。還有網友從高雄開到台北，花了10個鐘頭才到家。

最震撼的阿里山公路塞車畫面，拍攝時間在初三晚間7時40分左右，一名網友從山下往山上拍，只見山上燈火通明，車輛開燈行駛在「之」字形的阿里山公路上，場面超級壯觀，並將照片PO在臉書社團嘉義綠豆大小事。有網友看到直呼好險，看到塞車資訊，立刻改道下山，否則真的成了其中一份子，甚用「就像是一條攀爬山脈的火龍，覺得美美的」來形容照片中的場景。

墾丁連外要道省道台9線，楓港往高雄路段，晚間10時30分仍是超級停車場。（翻攝爆廢1公社）

網路上，網友塞車哀嚎po文不間斷，有人在晚間10時30貼出一張宛如超級停車場的照片，4線車道塞好塞滿，地點就在省道台9線楓港路段，墾丁要到高雄，只有這一條幹道，網友獻出慘痛的塞車即時報，「光是開出枋寮就花了2個小時」、「我們才剛排隊上高速公路。。從南灣到高速公路（國3）4小時」，「早上11點台東出發晚上8點才到斗六…（9小時）」。

西半部國道北上的車流到了到晚間23時30分，仍有部分尚未消化。其中國3茄苳到新竹系統車陣綿延，時速不到20公里，香山到茄苳也是壅塞。國3車多塞車路段還有，關西-大溪；後龍-竹南；通霄-西湖；南投-中興路段，行車速度不到時速30公里。國道5號從坪林到宜蘭一整段，都是紅色警示路段，車多行車速度在30公里以下。國1則是以湖口-頭份；銅鑼-苗栗；台中系統到-后里；西螺-埔鹽系統都是車多壅塞地雷路段。

國1北部楊梅路段，晚間10時30分仍有大批車潮等待消化，時速不到30公里。（翻攝爆廢1公社）

一張張塞車照片，引來網友分享今日行程，「中午高雄出發，剛到台北.....現在時間22：20（10小時）」、」「14點從61東石北上，到21點才回到桃園青埔（7小時），今年初三北上真的好塞！」、「彰化開到板橋，下午5點半出發，10點半到… （5小時）」、「加油！我們下午3點從彰化二林西濱回桃園快8點才到家（5小時）」。大年初四預估還會有一波北上車潮，駕駛人出門之前記得查詢路況，避開塞車地雷路段。

(中時新聞網)