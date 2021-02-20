外傳回鍋高雄選立委，被視為基隆市長林右昌左右手的基隆市觀銷處長曾姿雯指出，現在講都太早，先做好自己本分。（吳康瑋攝）

外傳回鍋高雄選立委，被視為基隆市長林右昌左右手的基隆市觀銷處長曾姿雯指出，現在講都太早，先做好自己本分。（吳康瑋攝）

外傳回鍋高雄選立委，被視為基隆市長林右昌左右手的基隆市觀銷處長曾姿雯指出，現在講都太早，先做好自己本分。（吳康瑋攝）

全台旅遊業，因疫情大受影響，但基隆的生態觀光及郵輪跳島遊的預約卻滿到半年後，對此，除了市長林右昌的大力推進，最大功臣莫過於觀光及城市行銷處長曾姿雯；隨著2022九合一選舉步步逼近，有高雄背景的曾姿雯也成為外界焦點，外傳曾明年底將回高雄備戰立委選舉，她僅保守回應，目前先把10月登場的城市博覽會辦好，現在講選舉都太早了。

外傳前台鹽董事長陳啟昱決定接受監察院長陳菊的建議，由夫人曾姿雯於明年底回鍋高雄角逐立委選戰，曾則指出，基隆於10月將舉辦城市博覽會，展現做為「台灣頭」的城市治理經驗，這對基隆未來發展至關重要，因此，目前最重要的任務，就是做好本分，把博覽會辦好，另外自己所做的事情，如果受到肯定，有個地方可以為民服務當然是好事，此話一出，更引發外界瘋狂聯想。

曾姿雯表示，基隆容納許多美食、歷史文化及濃濃人情味，非常迷人，自己正逐步將高雄的治理經驗，帶到基隆發揮，若未來有機會能夠把兩個城市的治理經驗，再整合運用到未來一個能再發揮的位置上，會是非常難得的機會，且將好好珍惜、努力。

曾姿雯說，自己目前沒有被徵詢這件事，且時間還很久遠，但如果真的出現這個選項，當然一定會做好參選的準備，此外，針對陳啟昱請辭台鹽董事長，她還是尊重丈夫的決定，對於未來的生涯規劃，自己認為要往未來看，不要回頭看過去，好好努力走向未來。

曾姿雯過去曾在前高雄市長陳菊「花媽」手下，擔任局處首長，不僅在地淵源深、也熟知市政，後來接受林右昌延攬擔任基隆市觀銷處長，且甫上任就積極拓展觀光版圖，祭出許多搶眼的城市行銷計畫，除了有總統蔡英文讚不絕口的大基隆歷史場景計畫外，將在今年7月啟用的城際轉運站，更整合客運、火車及捷運等旅運需求，讓基隆觀光前景一片叫好，也因此幕後推手曾姿雯，也被外界視為帶領觀光起飛的「黑馬」。

(中時 )