行政院長蘇貞昌明天到立法院進行疫苗採購專案報告，外界好奇相關內容為何？據了解，蘇揆書面報告內容還好，真正精彩的是疫苗採購的談判過程，但日前黨內立委餐敘時，面對立委詢問，蘇揆就是不說，就看明天立委怎麼問。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾就疫苗採購表示，台灣整體預計購買的疫苗量約落在3000萬劑至4500萬劑，目前已透過國際間管道買到1981萬劑，加上國內兩家疫苗廠各有1000萬劑，BNT若談成再增500萬劑，大概最多就是4500萬劑。據悉，蘇揆明天專案報告也將提及疫苗採購數量，最多就是4500萬劑。不過，由於蘇揆報告尚未定稿，行政院晚間拒絕證實外傳的任何報告內容。

立委鍾佳濱日前轉述，綠委餐敘時關心疫苗跟其他國家接洽情況，但蘇揆守口如瓶，因疫苗在國際組織分配時，都簽有保密協約，蘇揆只說，他能講的一定講，不能講的也不要逼他講。

據透露，政府透過談判，該買的疫苗都有買到，就連BNT疫苗，政府也未放棄透過多方管道向德國探詢，但基於保密條款，蘇揆對外會只會「講能講的部分」。

行政院發言人羅秉成表示，關於篩檢工作、疫苗採購、百億基金運用等事項，蘇揆會在明天立院專案報告中一併說明；基於維護人民健康安全，疫苗的採購和研發都在進行中，指揮中心也會適時報告進度。

(中時 )