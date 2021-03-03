大陸禁止台灣鳳梨輸入，引發農民憂心。(吳建輝攝)

大陸暫停進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌曾說，定調為檢疫的理由，不升高為政治層次，但外交部長吳釗燮卻呼籲全球理念相近的友人一同捍衛「自由鳳梨」。對此，宅神朱學恒昨(2日)在政論節目中批評，「現在執政黨很大問題就是『尾巴搖狗』」，記不記得府院下令是檢疫問題，結果底下的外交部長卻說自由鳳梨，要大家捍衛。

大陸海關總署最初通知我方，因多次檢出介殼蟲，3月起暫停我方鳳梨輸入，蘇貞昌隨即表示，我們定調為檢疫的理由，不升高為政治層次。對此，朱學恒2日在政論節目《國民大會》中痛批，明明府院定義不要進入政治宣戰，「結果外交部長吳釗燮狀況外，要大家一起捍衛自由鳳梨，他竟然這樣講...」。

吳釗燮在推特批評大陸企圖限制進口台灣鳳梨來懲罰台灣南部農民，大家還記得澳洲的「自由紅酒」嗎？因此他呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。「自由鳳梨」一言，讓不少網友傻眼。

不僅如此，朱學恒進一步批，農委會主委陳吉仲真的表現很不好，永遠說雞蛋不要放在同個籃子裡，但執政多年以來，雞蛋卻放越來越多在同籃子裡；至於其他民進黨政治人物，像是駐日代表謝長廷卻建議業者先把鳳梨冷凍起來，等到東京奧運再來賣個好價錢、這麼直接要求日本購買，多少是賣人情。朱學恒則轟，謝長廷提出很多天方夜譚概念，這些不就你要做的事情嗎？真的讓農民很失望，根本沒有解決問題。

(中時新聞網)