立法院長游錫堃今天宣布，台灣首部《開放國會行動方案》正式上線，國際事務小組也與美國民主協會（NDI）亞洲區主任簽署合作瞭解備忘錄，將針對開放國會、開放政府、開放訊息等議題展開合作。NDI會長米德偉則宣布該協會將在台北設辦公室，以台灣作為網絡，幫助守住民主自由。

游錫堃與政委唐鳳、外交部長吳釗燮等人今天在立法院召開記者會，宣布立法院依循國際開放政府夥伴關係聯盟(OGP)規範，完成台灣首部《開放國會行動方案》正式上線。

游錫堃表示，該方案的宗旨是讓公民方便參與國會運作過程，總計共有20項的承諾事項，雖然台灣並非OGP成員，但將遵循聯盟的四大精神，確保行動方案能被具體落實，讓台灣有更好的國會品質，更有力推動更多的改革，成為正向循環的開端。

他說，該行動方案不僅是對國民的承諾，也是拓展國會外交的基石，他也在現場宣布一項好消息，國際事務小組已與（NDI）亞洲區主任簽署合作瞭解備忘錄，今年將針對開放國會、開放政府、開放訊息等議題展開合作，他也期待未來疫情若有改善，可以進一步來台實際體驗民主交流之行。

美國民主協會會長米德偉則是透過錄影肯定台灣是當今民主自由的典範，他說，去年的選舉台灣更運用了科技對抗假訊息和抗疫，這些都是相當了不起的成就，NDI很高興與台灣擴大合作，為表示與台灣長期合作的承諾，將在台北成立新辦公室。

他也期待藉此新的合作，並透過數位科技，建立遍及亞洲的網絡，讓那些侵略性的壓迫勢力的人無法成功，也期待台灣作為自由民主連線的角色，幫助所有人守住民主自由。

外交部長吳釗燮則表示，這個行動方案意義重大，展現我國開放的決心，對台灣深化民主制度、加強國際連結相當重要，雖然台灣之前申請加入聯盟遭到拒絕，但與民間團體合作多次參與活動，讓國際社會了解到台灣作為民主夥伴的力量，外交部未來也會更加努力，讓國際社會更加了解台灣。

(中時 )