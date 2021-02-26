大潭藻礁公投連署進入倒數階段，行政院長蘇貞昌今表示，蔡政府把馬政府匡列230公頃的面積縮減9成，避開藻礁，但為了停止燃煤發電，這是非常不得已的選擇。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，綠營製作非常大量懶人包說明，內容實際看互相矛盾，像是開發面積縮小，但整個工業港完全沒縮小，卻用網軍製作大量懶人包洗腦民眾，呼籲民進黨要講清楚。

蔡壁如指出，民進黨過去20年一直掛在嘴邊說要守護環境，即便執政後也沒有做，尤其是蔡英文總統在2013年曾簽下「藻礁永存」的承諾，為什麼現在隻字不提，因為民進黨害怕一旦達到連署門檻，8月28日就要面對反萊豬跟戶藻礁公投，屆時台灣老中青都會站出來護台灣，民進黨當然會害怕。

對於政府興建第三天然接收站，蘇貞昌稱是不得不的選擇，蔡壁如說，回顧時任行政院長賴清德任內，突然宣布不蓋深澳電廠，事隔一段時間又說要蓋第三天然接收站在大潭，當時第一次環評委員是駁回，可是官員用官員力量強制讓環評通過。

綠營網軍近期透過懶人包帶風向，甚至政治操作，蔡壁如說，他們製作非常大量懶人包，實際內容互相矛盾，例如稱開發面積縮小，但整個工業港完全沒有縮小，去年三月工作船因風向不好擱淺，導致破壞藻礁0.5公頃，顯然網軍製作大量懶人包洗腦民眾，民眾表達意見最好的方式，就是用公民投票告訴政府要存藻礁。

(中時 )