對動物充滿愛心的海倫清桃，曾同時養了好幾隻狗、魚和鸚鵡等動物，工作之餘，最喜歡在家陪伴這些孩子們。她曾為了拯救瀕死的英國鬥牛犬「老布」，砸了30萬元醫藥費，而現在陪伴她的7歲法國鬥牛犬「琪琪」，也讓她花了不少錢買保健食品，為的就是讓這段母女情能長長久久。

因為太喜歡法鬥，海倫清桃會蒐集周邊商品，連看到畫作都要特別拍下來給琪琪看。（圖／海倫清桃提供）

先前海倫清桃養了一隻英國鬥牛犬「老布」，才出生三個月，就不幸罹患犬瘟熱，在醫院待了三個月，治癒後出院，她又發現老布因罹患先天性的上顎裂，進食時會嚴重嗆傷，於是緊急送回醫院治療一個月。好不容易回了家，沒想到老布又噴了滿地鮮血，海倫清桃這才知道老布有「隱睪症」，讓她心疼不已。

收養兒子 竟然是女兒身

說起現在養的法國鬥牛犬琪琪，海倫清桃坦言，因為老布的離開讓她太過傷心，上網搜尋鬥牛犬的訊息，發現台南有人正在替出生兩個月、剛斷奶的法鬥找主人，立刻開車南下去看狗狗，「牠真的很乖，搖搖晃晃地跑過來找我玩，不吵不鬧很可愛，我當然就帶回家了。」

把寵物視為家人的海倫清桃，曾為老布花了30萬元醫藥費。（圖／海倫清桃提供）

帶了琪琪回家後，海倫清桃看到牠尿尿是採取蹲姿，才驚覺琪琪原來是「女兒身」，「因為我是要養公狗，對方也跟我說是公狗，結果琪琪竟然是蹲著上廁所，我把牠翻過來看，確定真的是母的。」不過她認為這也許就是緣分，不論什麼性別，對琪琪還是一樣疼愛。

海倫清桃常開車帶琪琪兜風，還搞笑地把琪琪裝在收納盒中，模樣十分可愛。（圖／海倫清桃提供）

琪琪一歲半時，海倫清桃一度去花蓮拍電影，長時間不在家，當她回家後，觀察到琪琪食慾低落，而且看起來很沒精神，送醫檢查才發現是子宮化膿，在醫生的建議下，順勢為琪琪結紮，住院三天、吃了兩周的藥才恢復健康。只是琪琪出院後變得很沒安全感，一直緊黏在海倫清桃身邊，她只好每天一直抱著琪琪跟牠講話，「我要讓牠知道我都在，不用害怕。」直到有天海倫清桃帶琪琪出門，牠看到一隻柯基犬，立刻衝過去汪汪叫，這才恢復以往的活潑。

琪琪雖然個頭不小，海倫清桃還是會把牠當成baby揹在胸前。（圖／海倫清桃提供）

呵護毛孩 備齊保健食品

海倫清桃認為，琪琪很懂她的心情，平常很愛討吃肉乾或小饅頭，但只要察覺到她心情不好，就會使出討抱撒嬌的絕招，乖乖地陪在她身邊，讓她充分感到被療癒。「只是法鬥有先天基因問題，髖關節及腿骨容易受傷，現在我盡量不讓琪琪跳上跳下，幾乎都用抱的。」為了讓琪琪能維持健康和活力，海倫清桃花了不少錢買魚油、藍莓和乳製品等犬類的保健食品，讓她苦笑著說：「真希望寵物也有健保，因為一路以來照顧狗狗的花費真的很貴耶！」

琪琪

（圖／海倫清桃提供）

年紀：7歲

品種：法國鬥牛犬

嗜好：吃肉乾和小饅頭、追柯基

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(中時新聞網)