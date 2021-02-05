桃醫清零計畫最後一天 業者急忙要看護採檢 10:222021/02/05 中時 賴佑維 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園醫院清零計畫今日結束，由於僅有2百多人前來採檢，因此採檢站外並未出現排隊人潮。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛服部桃園醫院今天是「清零計畫」最後一天，預計11時結束採檢。（賴佑維攝） 衛服部桃園醫院今天是「清零計畫」最後一天，因今天僅不到300名醫護、外包人員尚未採檢，並未湧現人潮，不過有看護管理人發現5名看護尚未採檢，趕緊聯繫請他們盡速到醫院。 該管理人說，他管理約百名看護，之前已經陸續看護採檢，但他發現還有5人尚未到醫院，也連忙電話催促。1名來自大陸湖南的看護說，之前在桃醫12樓骨科，原本在聯新國際醫院服務，半年前轉到桃醫。知道群聚爆發時相當緊張，所幸2採陰。 桃醫清零計畫結束 PCR有10人還未採檢 兩大知名電商服飾涉地下匯兌12億 檢調約談貿易業者8人交保 (中時 ) #看護 #採檢 #最後一天 #發現 #醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫清零計畫剩10人沒採 1908人檢驗結果出爐 14:192021/02/05 生活 清零計畫第二日 王必勝：不會提早結束 10:232021/02/04 生活 台中港首例印尼船員境外移入確診 航港局：未到港區及上船作業 12:172021/02/05 生活 與鳥兒機智鬥法 嘉義松梅國小用這妙招防鳥屎襲擊 08:242021/02/05 社會 桃醫清零採檢2088人 5日是關鍵 04:102021/02/04 焦點要聞 澳網飯店1染疫 盧哥小薇遭隔離 04:102021/02/05 運動天地 居檢女送集中檢疫所 醫師男最重撤職處分 04:102021/02/05 焦點要聞 部桃專案、清零計畫陸續出爐 鄭文燦：還是要按部就班 09:102021/02/05 生活 桃醫新增1例警戒期延後？陳時中這麼說 14:492021/02/05 生活 桃醫清零計畫已採1186人 初步結果出爐 14:192021/02/04 生活 血壓像雲霄飛車比高血壓更危險！ 醫師揭「這些行為」洗腎風險很高 08:032021/02/05 健康 生活熱門新聞 過年天氣出爐 小年夜起全台大雨 2波變天 - 生活 陪睡醫二採結果出爐 院方：該男已自提辭呈 - 生活 桃醫新增1例警戒期延後？陳時中這麼說 - 生活 雞排妹遭譏「杯從中來」飛機杯是大陸製 網：錯在雙標 - 生活 全聯餅乾遭貼神秘綠紙 背後原因驚人：長知識了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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