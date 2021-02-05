衛服部桃園醫院今天是「清零計畫」最後一天，預計11時結束採檢。（賴佑維攝）

衛服部桃園醫院今天是「清零計畫」最後一天，因今天僅不到300名醫護、外包人員尚未採檢，並未湧現人潮，不過有看護管理人發現5名看護尚未採檢，趕緊聯繫請他們盡速到醫院。

該管理人說，他管理約百名看護，之前已經陸續看護採檢，但他發現還有5人尚未到醫院，也連忙電話催促。1名來自大陸湖南的看護說，之前在桃醫12樓骨科，原本在聯新國際醫院服務，半年前轉到桃醫。知道群聚爆發時相當緊張，所幸2採陰。

(中時 )