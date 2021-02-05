外傳台北市長柯文哲認為市府發言系統戰力太弱，缺少像前桃園市議員王浩宇一樣的瘋狗，於是拔擢有國民黨背景的北市副市長黃珊珊隨行祕書魏佑任，升為副發言人，人事命令5日生效。面對柯期許瘋狗般的戰力，魏佑任打趣回應，「我屬猴不是屬狗」，他姓魏不是姓王，自認比較像YouTuber阿滴或酷炫老師。

北市府副發言人戴于文卸下發言職務，專任市長室副主任打理市政工作，發言職務由魏佑任接任。

外傳因為柯文哲認為發言體系戰力太弱，柯認為民眾黨缺少像王浩宇一樣的瘋狗，可當「攻擊手」回擊外界批評，有人向柯遊說任用魏，大讚戰力不輸王浩宇。不過，有議員質疑，如果是「瘋狗」，要怎麼為市政做正向評論，且北市是需要具戰力的發言人，還是好的市政推動者。

魏佑任今表示，被拿來跟王浩宇比較，對他而言還好，因為他姓魏，恐怕對立委王定宇比較困擾，比較像YouTuber阿滴或酷炫老師，職務內容有和市長溝通、討論過，發言體系下做好政策宣傳、和市民溝通與媒體加強連繫。

面對傳出柯文哲期許「瘋狗般的戰力」，魏佑任打趣說，「我屬猴不是屬狗」，柯市府每位同仁和長官都是兢兢業業、有戰鬥力，每天早上7時30分晨會到晚上不知道幾點下班，戰鬥力是每位同仁具備條件。

魏佑任強調，發言體系是一個團隊，市府更是龐大機關，發言體系有分工，各局處也會提供專業意見，還是團隊戰比較重要，將配合整體發言體系步調和節奏，不會特別因為誰怎樣就跟著這樣做，還是做好市政該做的事才較重要。

魏佑任曾擔任前立委陳學聖競選桃園市長的幕僚，如今成為柯市府副發言人，被形容是「白藍合」，未來更可能投入議員選舉，已加入民眾黨的魏佑任認為，投入公共領域就是為人民服務，不論在哪個崗位上都是這樣的初衷，可以幫助大家都願意去做，服務也不會因為政黨和色彩有改變。

柯文哲今早參加松山慈祐宮護國息災除瘟大法會，面對魏佑任接下副發言人，僅說王浩宇都被罷免了，沒有其他回應。

(中時 )