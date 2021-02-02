農曆過年即將到來，許多人都希望自己能有絕佳財運，荷包賺飽好過新年。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析十二生肖2月財運，屬龍、馬、狗、豬的人在這個月財運非常旺，可趁機拓寬財路、增加收入；屬牛、虎、兔、蛇、羊、猴、雞的人財運不佳，需特別謹慎理財，以免損耗過多。

▍生肖鼠

屬鼠人2月整體財運一般，但會有小的偏財運。例如，兼差的薪水或是中獎得紅包等。適合在動中求財，謀求財路。積極主動更好的發揮所長，多努力相信憑藉以往對財富的經驗，一定會有所收穫的。

▍生肖牛

屬牛人2月份容易被小人陷害，導致財運不佳，求財路上會遇到較多障礙。小心處理和他人之間的財務問題，避免為意外之事而耗財。若想藉助金錢遊戲來賺取財富，恐難如意，還是踏實上班為好。

▍生肖虎

屬虎人2月份容易衝動惹是非，破財消災以致財運較差。小心因為上當受騙而失財，要保持冷靜，這樣才能找回自己的信心，再次擁有穩定的財運。生活中控制消費慾望，以免入不敷出。

▍生肖兔

屬兔人2月份財運低迷，求財方面遇到競爭對手，難有理想的收穫。做生意的失敗的機率大，可以多花時間研究理財市場，或是尋求貴人的幫助，避開一些投資陷阱。平常生活中也有損財之事，要萬事小心。

▍生肖龍

2月份屬龍人心態積極，精力旺盛，推動財富運勢高升。良好的狀態容易吸引到貴人，繼而帶來財路賺到錢，收穫很滿意。適合在動中求財，多向外發展，可趁此機會增加自己的收入。

▍生肖蛇

2月份屬蛇人求財不易，難有賺錢機會。容易胡思亂想，心情不好，喜歡花錢買開心，尤其在春節期​​間，各種促銷廣告出現，會忍不住去消費，買回一大堆無用品，提醒一定要減少不必要的花費。

▍生肖馬

2月份屬馬人貴人運、財運都很旺，會有諸多好事發生。錢財收入不僅能填補以往的缺口，而且還剩下不少。做事信心滿滿，求財穩紮穩打，踏踏實實，會得到財神的眷顧。春節期間，好運連綿，更能有滿意的收穫。

▍生肖羊

2月份屬羊人求財比較困難，不但達不到預期的收益，還有可能破財。用錢方面一定要多加小心，三思而後行，以免荷包大失血。與人合作不可大意，小心被詐騙，先保持觀望態度為宜。

▍生肖猴

屬猴人2月份運勢不好，各種不順，沒有賺錢的動力，遇春節假期，各種開銷劇增，容易出現金錢透支，自然也存不了錢。要積極行動起來，增加自己的賺錢方法，但勿進行風險類投資，以免錢財被套牢。

▍生肖雞

屬雞人2月錢財多有損耗，易為親戚朋友之事而徒生煩惱，要妥善處理人際關係。錢財都在看不見的地方流失了，投入多而收穫少。需量入為出，尤其消費時要先思考下自己的能力，多存錢，少花費。

▍生肖狗

屬狗人2月能遇到施展才華的機會，事業催旺財運，喜從天降，名利雙收。貴人相助，做事效率高，上班族有加薪、拿獎金的好消息。做生意的也會因準確的市場判斷而盈利，大發特發。

▍生肖豬

屬豬人2月份貴人多多，工作生活都如意。財運很不錯，穩中求進，不急不躁，在貴人的指點下有望獲得豐厚的收入。人緣好，很容易得到賺錢的機會。財旺人也旺，精氣神十足，心情愉悅，好日子來了！

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)