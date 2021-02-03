金曲歌后魏如萱3度攻蛋，將在7月10日於台北小巨蛋舉辦「HAVE A NICE DAY」巡迴演唱會，日前門票一開賣秒殺，粉絲紛紛敲碗加場，她在3日開心宣布將於7月11日加演1場。她在前天聽到經紀人告知小巨蛋要加場後，第一個反應是問經紀人：「那會秒殺嗎？」她當時一問完後，忍不住笑出來，因為這是她人生第1次小巨蛋開唱加場，心情興奮。

魏如萱去年在金曲獎封后，好運不斷，不只代言邀約、活動頻頻找上門，加上小巨蛋演唱會在上週開票瞬間秒殺，她對粉絲甜蜜喊話：「妳們真的不要把我寵壞耶，以後每次都要加場，有一就有二有二就有三。」雖然受到外界更多的關注，必然會有壓力，她很正向看待，坦言：「期待多過於壓力。」

魏如萱向來很疼愛粉絲，先前看到粉絲蜂擁而至的求加場，她日前特地發文，點名老闆、好友陳建騏：「可以加場嗎？」果然許願奏效，魏如萱昨一早愉快曬出加場海報，喜孜孜：「許願成功！」昨剛好是陳建騏48歲生日，她還興奮標記「陳建騏生日快樂」，連曾一起合作過的鳳小岳也留言：「恭喜！」引來許多粉絲紛紛祝賀，「希望建騏老師天天生日」、「坐等高雄」。魏如萱「HAVE A NICE DAY」7月11日演唱會，門票將在2月24日早上11點開放好多音樂會員預購、晚上7點再開放花旗會員預購，2月27日早上11點由「KKTIX」盛大開賣。

(中時 )