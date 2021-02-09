今天凌晨連續2起地震，且第2起地震規模更達到5.7，宜蘭震度4級、台北3級，把民眾都嚇醒，握緊手機等國家級警報，結果警報1次都沒響，相較前天（7日）沒搖幾下就警報連發14次，讓民眾氣炸「這警報哪個單位負責？預算是兩千萬還是兩杯珍奶」、「搖這麼大沒警報？欠罵？」在PTT上掀起一片罵聲。

今天凌晨連2起地震網友瞬間湧入PTT，氣炸搖這麼大為何沒收到國家警報，導致人數太多一度無法登入。(翻攝自PTT)

今天凌晨0時56分、58分連續發生2起地震，第一起地震規模5.5，最大震度宜蘭3級，第二起地震規模更大為5.7，最大震度宜蘭4級，台北震度也達3級，地震發生當下先是垂直上下振，緊接著左右搖，越搖越大，讓許多網友在PTT上驚呼超有感，大喊「快逃啊」、「大地震啊！」、「這種更恐怖」、「前幾天地震不大警報叫得跟殺豬一樣，今天這個國家警報睡到飽..」、「這次又不叫是怎樣，還不穩嗎」。

地震結束後，網友紛紛在PTT質疑前幾天地震才搖一下就警報14連發，這次搖那麼久反而沒警報，怒批地震時沒有訊息警報真的很爛，在真正需要的時候一封都沒有，「氣象局是要嘛警報狂響，要嘛沒警報這樣嗎？」、「被地震嚇到睡不著怎麼辦？」、「地震警報寫幾年了還是bug一堆」，還有人猜測，是不是今年的份都已經響完了，或是上次一口氣發布13~26次被罵擾民，這次乾脆都不發。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」於今天凌晨PO文，懷疑是不是凌晨兩次地震時間間隔太近，警報系統有盲點，依據國家級警報發布準則，當地震規模達5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上，或臺北市政府所在地預估震度達3級以上，就會發布國家級警報，今天凌晨的地震第一次沒達標，第二次有達標，然而第二次2地震時警報卻沒響。

對此，中央氣象局局長鄭明典今在臉書發文解釋警報沒響的原因，查證記錄檔後發現，當時第2波地震宜蘭預估震度很接近4級但不到4級，誤差並不大，所以沒發災防告警訊息(PWS)，其餘縣市則均未達標，系統運作是正常，然而還是有人無法接受這理由，「感覺比2/7更劇烈搖晃，2/7的地震我甚至沒有感覺到有地震」、「可是這次真的搖很大」。

(中時新聞網)