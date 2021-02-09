李芷婷全創作的新歌〈理智停止後〉唱出自己從５年前參加《青春最強音》比賽、到《聲林之王》踢館、再晉級到《中國好聲音》征服北京鳥巢，最後圓夢當歌手發行專輯《美麗舊世界》，從素人躍升為明星的心路歷程。她坦言一路走來心情像坐雲宵飛車般「趕進度」及體驗高潮跟低潮，20歲的自己彷彿心智年齡急增到45歲，她更幽默以「木蘭無長進」自嘲：「全身上下『心』最老，然後最幼稚的地方是我的上半身，沒有任何長進！」

她這5年快速體會人情冷暖，在創作新歌時僅花了半天就完成，讓製作人豎起大拇指稱讚她進步神速，李芷婷笑說：「其實我那陣子的狀態沒有很好，對歌手夢一度產生懷疑，於是有感而發，振筆如飛啊！」她表示，「堅持信念」真的超難！她其實5年前寫一封砥礪自己的小紙條，最近把它打開來看，回想要把當唱歌變成職業，的確沒這麼容易，但她很高興自己做到了。

李芷婷今年一開春就決定給自己一個大難題，以「追夢」為主題，將舉辦2021李芷婷Nasi全台巡迴「要不要走，我們別無選擇！」演唱會，她將從3/20開始自台北一路全台巡迴共7場演唱會，李芷婷於日前開始勤練電吉他，將以「搖滾」風格為概念，化身為搖滾小怪物要讓全場ROCK’NROAD嗨起來。

而李芷婷隨著工作增加，荷包也漸漸地有起色，目標是想在25歲以前當個「小富婆」，她說，「我的存款是去年才開始有成長，有存了一些錢，除了努力存錢外，也開始學習投資理財，我的目標是希望可以在25歲存到頭期款在台北買棟房子給爸媽，我加油，哈哈！」她原本接到二十多場尾牙邀約，受疫情影響陸續取消，只剩下個位數，她苦笑說：「雖然因為疫情關係少超多，也遇過尾牙前一天突然確定要取消的，當時心情只能說是晴天霹靂，但也無可奈何，畢竟防疫比任何事情還要重要太多。」

李芷婷即將舉辦Nasi全台巡迴演唱會「要不要走，我們別無選擇！」（唯有音樂提供）

李芷婷推出最新單曲〈理智停止後〉。（唯有音樂提供）

(中時 )