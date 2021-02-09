看準今年春節假期國人因無法出國，親友聚會較往年更頻繁，為搶攻春節連續假期商機，豆府餐飲集團集合旗下涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、姜滿堂、飛機河粉等6大品牌，推出「春節加碼美食券」，從2月11日起至3月7日止消費滿666元，即贈市價超過3600元的春節加碼美食券。

豆府餐飲集團推出「春節加碼美食券」活動，一次祭出24道超人氣料理，只要在涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、姜滿堂、韓姜熙的小廚房消費滿666元，直接送一本春節加碼美食券，一次囊括了韓劇裡所有的經典美味，像是涓豆腐最熱賣的梅花豬石燒拌飯、海鮮辣炒年糕和醬燒青蔥豬梅花，北村豆腐家的招牌海鮮煎餅、韓式炸雞年糕，銅盤2人同行即可「折抵100元現金」，還要再加送部隊鍋。

姜滿堂—（左起）厚切國產豬五花、白頭山雪冰。（豆府餐飲集團提供）

涓豆腐—石燒梅花豬拌飯。（豆府餐飲集團提供）

韓姜熙—黑嚕嚕炸醬麵定食。（豆府餐飲集團提供）

「春節加碼美食券」其市價超過3600元。（豆府餐飲集團提供）

正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」，也要請消費者吃白頭山雪冰和厚切國產豬五花；甚至韓姜熙的小廚房還推出韓國炸醬麵定食超殺半價回饋；飛機河粉只要單筆購買2份河粉，就直接送春節加碼美食券乙本。今年春節只要號召親朋好友到任一品牌聚餐，取得1本春節加碼美食券，可想從3月到6月的免費精選美食。

(中時 )