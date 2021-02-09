日本百年旅宿品牌星野集團面對新冠肺炎疫情衝擊，營運布局計畫未因此停歇，去年仍開出4家新據點，今年亦於1月底於鹿兒島縣開出「界 霧島」。集團規畫至2022年將再開出4家新據點，其中包括首度進軍中國大陸、預計春季開出的「天台山嘉助酒店」。

星野集團目前共有5個品牌，包括頂級奢華飯店「虹夕諾雅」8家、精品溫泉旅館「界」17家、西式時尚度假村「RISONARE」5家，都市觀光飯店「OMO」3家、訴求年輕客群的「BEB」2家，加計其他個性設施及當天來回設施，集團目前在海內外共有47處據點。

星野集團去年3月開出位於山口縣的「界 長門」、7月開出「虹夕諾雅 沖繩」及「RISONARE 小濱島」，10月開出位於茨城縣的「BEB5 土浦」共4個據點，位於鹿兒島縣霧島溫泉的「界 霧島」則在今年1月29日正式開業。

而星野集團目前尚有其他設施持續籌備中，包括位於大分縣、預計今年夏季開幕的「界 別府」，位於北海道、預計明年1月開幕的「界 POROTO」，以及首度進軍中國大陸、預計春季開出的個性設施「天台山嘉助酒店」，目標在2022年中將海內外營運設施增加至50家。

其中，位於中國浙江省天台山的「天台山嘉助酒店」，將是星野集團續峇里島烏布「虹夕諾雅 峇里島」、台灣台中「虹夕諾雅 谷關」、夏威夷歐胡島「The Surfjack Hotel & Swim Club」後，於日本以外地區所營運的第4間設施。

天台山地區被指定為「國家5A級觀光地」，每年來訪此地的人數多達約2000萬人次，是華東地區首屈一指的避暑度假勝地。「天台山嘉助酒店」為綠城中國控股有限公司投資興建的「綠城蓮花小鎮」（Lotus Town）項目之一，小鎮內設有商業設施與滑雪場。

「天台山嘉助酒店」坐落於天台山海拔約800公尺雲澗之處。其獨具匠心的中式合院設計，與大自然完美融合，酒店擁有103間私密庭園及唯美山景客房，其中最大面積的套房約260平方公尺，同時也備有餐廳、泳池、健身房、SPA與書吧。

星野集團表示，未來將以虹夕諾雅、界、RISONARE、OMO、BEB等5個品牌為中心，持續於海內外加速發展。集團旗下的旅宿皆融合當地特色，提供獨特的住宿體驗，今後也會持續進化，期望能成為世界級的旅館營運公司。

(時報資訊)