華新科集團信昌電、佳邦6點宣布處分資產 16:512021/01/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）集團旗下信昌電（6173）、佳邦（6284）由櫃買中心發出簡訊，預計於6點說明資產處分案，信昌電為利基型MLCC廠，佳邦為5G天線廠商，均為華新科持股之子公司。 東森捐大樓給台大 預估花費10至12億元 安全天數下降 缺電風險大增 (工商 ) #信昌電 #華新科 #佳邦 #處分 #資產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新年投資 投信祭手續費優惠 04:102021/01/27 投資理財 《電腦設備》研華邊緣智慧解決方案 獲台電認證 10:002021/01/27 財經 入會門檻1億 泰山會傳解散 04:102021/01/27 話題觀察 1分鐘讀財經》外資狂倒貨提款 半導體市值2天大減兆元 08:112021/01/27 財經 瑞智再賣山東海爾D股 獲利近1.48億元 10:192021/01/27 財經 太平輪追思72週年 沙灣歷史文化園區5月完工 14:122021/01/27 生活 吳昕陽3策帶頭衝 04:102021/01/27 時尚消費 電動車概念股最吸睛 多檔衝漲停 12:392021/01/27 財經 蘇貞昌4個月流失260萬人支持 04:102021/01/27 政治要聞 台灣行動支付 現金回饋2％到年底 04:102021/01/27 金融．稅務 momo富邦媒砸6億元投資 永康物流中心27日正式營運 14:302021/01/27 財經 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 拜登買美國貨亞股全趴 - 財經要聞 - 工商時報 成立僅三個月...鴻華接單交車 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。