華新科（2492）集團旗下信昌電（6173）、佳邦（6284）由櫃買中心發出簡訊，預計於6點說明資產處分案，信昌電為利基型MLCC廠，佳邦為5G天線廠商，均為華新科持股之子公司。

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安全天數下降 缺電風險大增

(工商 )

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