連鎖餐飲集團六角(2732)2020年雖受新冠肺炎疫情衝擊，合併營收仍創歷史次高。展望2021年，集團聚焦茶飲品牌發展，包括「Chatime日出茶太」及轉投資的杭州瑞里門市均目標淨增2成，餐食品牌則持續優化營運，目標營收成長逾2成、突破2019年新高紀錄。

六角去年因疫情致使全球各國鎖國防疫、衝擊觀光產業，致使集團去年營收自49.56億元降至40.97億元、衰退17.31％。但相較上半年衰退達26.61％，下半年衰退大幅收斂至9.08％，顯示庶民經濟仍為必要支出，民生消費力道已見回溫跡象。

六角指出，「日出茶太」近年同店營收均維持雙位數成長，去年受疫情影響而衰退。目前全球各地區以中國大陸恢復狀況較好，杭州瑞里去年下半年狀況已與前年同期持平，歐美門市同店營收仍受疫情影響而衰退，主因鎖國防疫致使占門市來客2成的觀光客斷炊。

展望今年，六角定調去年為營運谷底，力拚今年營運重返成長軌道。其中，目前全球門市達1100家的「日出茶太」目標淨增200家、門市數年增2成。而在中國大陸經營「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌、目前門市達1850家的杭州瑞里，今年門市數亦目標淨增2成。

此外，六角2019年推出英式輕食品牌「Engolili英格莉莉」，位於誠品生活南西的首店每月穩定貢獻逾300萬元營收。集團宣布進駐微風台北車站2樓，開出設有70個座位的第2店，明日起展開試營運、預計27日正式開幕營運，目標單月營收可突破350萬元。

展望後市，六角規畫5月再新展1家「英格莉莉」，預計將在新北、新竹和台中3地中選擇1地插旗。而2019年引進的美式越南料理品牌「美利河」，目前已展至5家店，預計3月於南港環球、5月於微風南山開出新店，將門市家數推升至7家。

烘焙品牌「Bake Code烘焙密碼」去年第四季因租約到期關閉4家店，使全台門市降至10家店，今年預計家數不變。轉投資的「春上布丁蛋糕」則與超商及量販通路合作，預計推出聯名商品，進一步搶攻零售市場商機。

至於旗下負責餐食品牌經營的王座(2751)，去年展開品牌及門市體質調整強化，今年將持續聚焦營運優化、採穩健審慎展店，預計「杏子豬排」及「京都勝牛」將各新展3家店，將全台門市數分別拓增至25家及9家。

整體而言，六角定調去年營運已落底、今年將重返成長軌道，目標營收重返、甚至超越2019年的49.56億元新高紀錄，相當於成長逾2成。法人預期，在營收規模回升帶動下，可望帶動六角毛利率及獲利同步回升。

(時報資訊)