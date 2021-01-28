名古屋起家的日本連鎖咖啡品牌「客美多咖啡KOMEDA’s Coffee」2018年進軍台灣以來展店逐年加速，今年包括首度插旗南部、27日開幕的台南小北店，迄今已新展3家店，將全台店數推升至14家。公司規畫今年新展達10家店，續朝2024年展店達50家目標邁進。

創立於1968年的客美多咖啡迄今在日本分店超過890家，母公司客美多控股2016年於東證一部掛牌上市。因看好台灣餐飲市場，2018年與好食餐飲集團設立合資公司「客多美好食」進軍台灣，由客美多持股51％、好食持股49％。

客美多咖啡2018年開出2家直營店，2019年開放加盟、開出1家直營及2家加盟店。去年在疫情陰霾下逆勢加速展店、首度插旗新北，共開出3家直營及3家加盟店。今年1月更一口氣開出蘆洲家樂福、台北站前2家直營店，並進軍南部開出台南小北加盟店。

客美多咖啡表示，鄰近小北夜市的台南小北店共有117個座席，為目前坪數最大、客席數最多的門市。挑高6.9米的空間採用歐式庭園設計風格，並因應親子客群需求增設兒童圖書閱讀區，為目前唯一針對親子規畫空間的門市。

客美多咖啡登台迄今展店逐年加速，2018～2020年分別新展2家、3家、6家，今年1月已新展達3家店。展望後市，公司規畫插旗桃園開設首間門市，鄰近桃園藝文特區的桃園藝文店正緊鑼密鼓籌備中，預計2月下旬開幕迎賓。

客美多咖啡指出，目前優先鎖定六都及雙北以外城市開設示範直營店，並進一步推展加盟店，其中台中、高雄、新竹已有鎖定區域和店點，正積極洽談評估中，台北市若有合適店點亦會評估繼續展店。今年目標新展10家店，續朝2024年展店達50家目標邁進。

(時報資訊)