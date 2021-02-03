鄉林(5531)董事長賴正鎰宣布集團未來五年的六大藍海策略，包括合建都更危老優先做、跨過烏溪往台中以南布局、加大台灣儲地力道、大陸城市提速投資開發、數位轉型再上階，以及涵碧樓品質提升年。

賴正鎰指出，六大藍海新策略要讓兩岸未來五年的推案量大爆發，不僅首度插旗三重推出「鄉林恆美」預售案，並擴大版圖跨出台中，到南彰化的員林推案，大陸布局多年的成都「涵碧天下」，終於要正式銷售，他預估未來五年的鄉林集團總推案量約可超過台幣2000億元。

賴正鎰認為疫情應該不會再擴大，很快就能回到可控範圍，待三月疫苗開打後，也許下半年就可展開疫苗泡泡，政府與各國談判，使用國際認證的電子疫苗護照，逐步開放邊境，經濟就會加速復甦。

對於外界預期疫情再起，會影響看房賞屋人潮，預期房價下跌，賴正鎰斬釘截鐵的說：「跌價機會不大，反而會微漲」。他透露，從鄉林在三重目前預約過年賞屋的組數超過百組以上，他預估賞屋人潮可望增加三成左右，推案布局與動工時程完全不受影響。

賴正鎰說，台北市中山區與萬華區幾個合建案，都已經準備就緒，但前幾年房價有下滑，所以才不急著推案，以免太可惜。現在房價好不容易已經回到三年前的水準，這些合建或都更案準備陸續推出，加上大陸大船入港了，未來五年兩岸銷售總量要突破2000億元。

(時報資訊)