麗豐-KY（4137）受惠中國大陸美容保養消費力道穩健復甦、四大通路營運表現有成，加上去年基期較低，自結1月合併營收以4.28億元，交出年成長82％佳績，以功能性貨幣1月營收人民幣9,750萬元計異，則創下歷史同期新高！

麗豐目前主營通路「克麗緹娜」全球合計達4,785家加盟店，今年集團維持「克麗緹娜」穩定且積極的發展策略，目標全年展店超過五百家，以搶攻空白市場，並且加強既有店家營運效率的提升，追求「質與量的提升」，創造成長的潛力與競爭力。

隨著消費者的消費水平提高、對於美麗的訴求越趨強烈，帶動中國美容美髮產業市場規模持續過大，據iiMedia Research市場分析，預估中國美容美髮產業市場規模至2022年將突破人民幣4,000億元，美容經濟將成為中國第五大消費熱點，創造麗豐集團搶攻龐大「顏值」市場商機良好的機運。

麗豐目前除透過上海「哲美學院」積極強化人才專業技術培訓外，也強化線上「新美力及天貓旗鑑店」與線下實體通路的雙向行銷溝通，「RnD」美甲美睫全新旗鑑店開幕營運、店中店模式以延伸美容服務需求，以及擴大「雅樸麗德醫美及抗衰診所」營運規模，包括去年已有四家醫美診所正式營運，二家抗衰老全科診所正蓄勢以待。

(工商 )