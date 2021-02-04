中保科技集團透過「2021線上展望會」和員工報喜訊，分享過去一年的豐碩成果，中保科技集團（含旗下關係企業），所提供服務能與民眾直接接觸的據點或通路及樣體，總（服務客戶數）數突破50萬，產值近150億元，中保科技集團事業藍圖已經延伸到食(復興空廚、棧直火廚房)、醫(立偉電子)、住(中保無限＋、保創科技)、行（中保物流等）。

因應疫情，中保科技集團攜手國產建材實業集團將企業聯歡晚會改到線上舉辦，由總裁林孝信率集團高階主管慰勉同仁，更大手筆送出好禮獎金，感謝員工一整年的辛勞。「2021線上展望會」將在2月5日早上9點以直播抽出現金獎、Gogoro電動機車、任天堂Switch和iPhone 12 Pro等好禮，由中保科技集團副總裁林明昇和副董事長林建涵一起抽出幸運得主。

中保科技董事長林孝信獲頒台灣CEO 100強。林孝信表示，100強只是一個對於企業的鼓勵而已，事實上還是看企業本身。因為我們要把企業作好，就要不斷努力。凝聚所有員工的向心力，以及對於客戶的服務，我們要作到最好。假如沒有這樣的話，很快就被淘汰掉。而且我們公司在這10年來已經作了很多轉變。我想，未來公司仍會持續在100強成長茁壯。

為此，林孝信投入相當多資源在提供中保科技員工的教育訓練，這是全台其他企業少見的。林孝信說，台灣企業有徹底落實教育訓練並不多。我們現在有兩個教育訓練中心，而且所有的員工必須要到教育訓練中心接受訓練。

林孝信認為「創新」是企業經營贏在起跑點的關鍵之一，因此舉辦「創新競賽」，鼓勵員工跨部門組隊報名，一起腦力激盪，舉凡服務內容創新、優化服務或開發市場的方案都可以提案，總獎金共400萬元，第一名獨得200萬元。吸引員工組隊報名將近100組，也將在線上展望會公佈入圍決賽的10組隊伍。

「2021線上展望會」集團副總裁林明昇和副董事長林建涵和同仁們分享2020年的豐碩成果。林明昇表示，中保科技能夠不受疫情衝擊創下超過137億元的營收，正是「服務走在需求之前」超前部署的成果。林明昇說「是第一線同仁的汗水擦亮集團的招牌」，向每一位員工致謝。

林建涵則是分享中保科技2020年在「智慧城市」的豐碩成果，中保科技在高雄市政府建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等11項的智慧城市解決方案，不只獲得高市府肯定，成功案例也吸引其他縣市注意，中保無限＋自2015年進入市場以來，以科技系統取代夜班警衛的「雲端警衛」方案，已突破1,000個案場，還獲得數位時代的「創新商務獎」肯定。

至於創新服務，副總裁林明昇表示，中保科技集團2020年新成立軟體公司「史詩科技」，正籌劃「中保好生活APP」，預計2021年開始，透過「中保好生活APP」即能看到社區公告、領取包裹、掛號信，甚至繳交管理費等，達到「一指搞定社區生活大小事」。

當然，中保科技集團的關係企業也是營收亮眼的關鍵。金雞母包括，2019年底甫成立的保創科技，提供「機電、弱電、消防一條龍」整合方案，可替客戶省下分包時間和費用，受到客戶好評，2020年營收達到4.35億元；中保物流運用先進的GPS智慧派遣系統，提供智慧物流服務，讓營收破10億元；此外，協助ATM換補鈔的立保保全，2020年服務的ATM機台數增長至將近1萬個，年營收來到12.2億元，表現亮眼，預計2021年還會再拓產市場，為個人或企業用戶提供貴重物品運送服務。

最重要的是，中保科技集團今年要全面跨大餐飲事業部，直接走入消費者市場，一樣提供安心信賴的餐飲服務，像是以烘焙品著名的「復興空廚」開始從航空餐轉型，2021年朝向多角化經營，包括OEM和ODM代工服務都是重點。林建涵補充，集團去年代理的新加坡國民湯品「The Soup Spoon匙碗湯」來台營運，北部已有5家門市；集團自創餐飲品牌「棧直火廚房C-Kitchen by FUK」專供炭火直烤料理配精釀啤酒，有望在2021開設更多分店。

集團也很重視娛樂內容事業。樂到家國際娛樂2020年在國片投資製作也有好成績，包括叫好也叫座的「女鬼橋」和「可不可以你也剛好喜歡我」累積票房7,900萬，是國片2020年度第三名。林建涵預告，2月26日上映的「複身犯」也是樂到家投資作品，期許大家支持國片。林建涵笑稱中保科技集團把食衣住行全包了，林明昇則期許同仁滿2021年持續努力，為消費者創造更便利的服務。

為了跟線上和同仁們溝通，林孝信特地趕到宜蘭的「蘭燈空間」錄製2021新春談話。「蘭燈空間」是林孝信一手催生，提供「林燈文教公益基金會」青年學生交流、和世界接軌打造的專屬空間，更是宜蘭地區第一個對公眾開放的虛擬攝影棚。林孝信在虛擬棚錄影初體驗相當流暢，不論是提到對同仁的期許、未來的展望，甚至產業全球布局，全程一鏡到底，「這些話都是我平常開會時跟同仁們說的！全都深刻的印在腦海裡，當然熟悉得不用看大字報。」林孝信說。

(中時 )