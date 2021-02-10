桃園市大園區一名8旬阿嬤，出門幫孫子買養樂多，行經大園區中華路「財可富彩券行」，時順道買刮刮樂，買4張、中4張，陸續刮中一些小獎，在店員勸說下試買2000元面額的「2000萬超級紅包」，幸運刮中100萬元，笑得合不攏嘴，直說：「今年可以包大紅包給孫子了！」

彩券行店員徐小姐指出，該名阿嬤過去就有買刮刮樂習慣，經過店裡就會買彩券試手氣，以200到500元面額為主。

徐小姐說，阿嬤要去幫孫子買養樂多，經過彩券行又繞進去試手氣，先買200元中500元、換500元又中5000元，店員問她要不要試試看「2000萬超級紅包」，阿嬤開始刮之前還特地摸了一下店裡的招財彌勒佛，陸續刮出2張5000元。

阿嬤再加碼買2張「2000萬超級紅包」，果然幸運刮出100萬，原本阿嬤還不相信，直呼「怎麼可能！」，經店員細心解釋，確定真的中了100萬，讓阿嬤超高興，直呼：「今年過年包給孫子的紅包可以包很大一包了！」

另名婦人聞訊也到「財可富彩券行」，特地跑來買同樣的刮刮樂，也幸運刮中10萬元。台彩表示，「2000萬超級紅包」共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元＋BMW休旅車、520個100萬元，統計至2月8日，已刮出0個2000萬元、0個200萬元＋BMW休旅車、103個100萬元。

(中時 )